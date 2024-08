Historische Kreuz in Niederlana restauriert

Von: mk

Lana – Im Auftrag vom Heimatschutzverein Lana wurde kürzlich das historische Kreuz am Pfarrplatz in Niederlana, neben dem Friedhofseingang und dem Kirchturm, von Karl Hofer restauriert. Die große Christusfigur ist ein Werk des Meraner Bildhauers Franz Xaver Pendl (1817 – 1896).

Nach einer Ausbildung bei seinem Vater Johann Baptist Pendl absolvierte Franz Xaver Pendl von 1838 bis 1842 sein Studium an der Akademie der bildenden Künste in Wien und später in München. Ab 1846 arbeitete er in Meran, wo er die Werkstatt seines Vaters übernahm. Er schuf hauptsächlich religiöse Skulpturen im neugotischen Stil, die heute in zahlreichen Kirchen Südtirols zu finden sind.

Für die umfangreiche Restaurierung musste die Christusfigur abgenommen und in Hofers Werkstatt gebracht werden. Der Korpus wurde nun vom Restaurator leicht angeschliffen, mehrere Holzöffnungen musste geschlossen werden, anschließend wurde die gesamte Figur grundiert und neu bemalt. Zudem wurden auch die Holzbalken des Kreuzes etwas rötlich bemalt. Rechtzeitig zum Hochunserfrauentag, wo vor diesem Kreuz eines der vier Evangelien bei der Prozession gehalten wird, konnte der restaurierte Christus wieder an seinem angestammten Platz zurück gebracht werden.

Die Kosten von etwas mehr als 3.100 Euro übernahm der Heimatschutzverein Lana, dem besonders die Kleindenkmäler in Lana ein ganz besonderes Anliegen sind. Daher werden alljährlich solche Kleindenkmäler fachgerecht restauriert und damit besser für die Nachwelt erhalten.