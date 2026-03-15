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Spannung vor Vergabe der begehrten Goldstatuetten

Hollywood verleiht zum 98. Mal die Oscars

Sonntag, 15. März 2026 | 04:48 Uhr
Spannung vor Vergabe der begehrten Goldstatuetten
APA/APA/AFP/ANGELA WEISS
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Von: apa

Hollywood verleiht nach mitteleuropäischer Zeit von Sonntag auf Montag zum 98. Mal die Oscars an die Größen der Filmzunft. Als zumindest nominaler Topfavorit geht dabei Ryan Cooglers “Blood & Sinners” ins Rennen. Das Vampir-Drama hält in jedem Falle mit 16 Nominierungen einen Allzeitrekord. Filmauguren räumen aber in vielen zentralen Kategorien dem großen Konkurrenten “One Battle After Another” von Paul Thomas Anderson größere Chancen ein, der auf 13 Nominierungen kommt.

Österreich hingegen hat heuer kein Eisen im Feuer der Oscar-Schmiede. Wer den preislichen Endkampf dennoch live mitverfolgen möchte und kein Ticket für das Dolby Theater ergattert hat, für den überträgt der ORF in gewohnter Manier die Gala. Um 23.30 Uhr gibt es die Eindrücke vom Roten Teppich, bevor ab Mitternacht die Show selbst startet. ORF-Filmexpertin Lillian Moschen und Filmexperte Alexander Horwath kommentieren dabei wieder die Entscheidungen der Oscar Academy.

(S E R V I C E – https://www.oscars.org/ )

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