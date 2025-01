Holzinger und brut zu Berliner Theatertreffen eingeladen

Von: apa

Florentina Holzingers Hindemith-Fortschreibung “Sancta”, eine Koproduktion u.a. mit den Wiener Festwochen, ist ebenso zum 62. Berliner Theatertreffen eingeladen wie die Virtual Reality Installation “End of Life”, die das Kollektiv darum im brut wien herausgebracht hat. Das gab die Jury, die heuer 738 Arbeiten in 88 Städten gesichtet hat, um die zehn bemerkenswerten Inszenierungen aus Deutschland, Österreich und der Schweiz zu finden, am Mittwoch bekannt.

Weitere Einladungen gingen u.a. an Inszenierungen der Regisseure Katie Mitchell, Ersan Mondtag und Anita Vulesica. Mit dabei ist auch “ja nichts ist ok”, die letzte Inszenierung des verstorbenen René Pollesch, die auch bereits in Wien zu sehen war. Die Österreicherin Nora Hertlein-Hull steht im zweiten Jahr an der Spitze dieser Bühnen-Leistungsschau, die heuer von 2. bis 18. Mai geplant ist. Die Jury bestand aus Eva Behrendt, Janis El-Bira, Valeria Heintges, Sabine Leucht, Martin Thomas Pesl, Katrin Ullmann und Sascha Westphal. Der Sichtungszeitraum erstreckte sich von 18. Jänner 2024 bis 16. Jänner 2025.

Die Juryauswahl der zehn bemerkenswertesten Inszenierungen:

Stück

Regie

Theater

“Unser Deutschlandmärchen”

Hakan Savas Mican

Maxim Gorki Theater / Berlin

“EOL – End of Life”, performative Installation in Virtual Reality

Kollektiv darum / Victoria Halper und Kai Krösche

brut wien

“Double Serpent” von Sam Max

Ersan Mondtag

Hessisches Staatstheater Wiesbaden

“Die Maschine oder: Über allen Gipfeln ist Ruh” von Georges Perec / Goethe

Anita Vulesica

Deutsches Schauspielhaus Hamburg

“Sancta” nach Paul Hindemith

Florentina Holzinger

Mecklenburgisches Staatstheater Schwerin in Koproduktion u.a. mit den Wiener Festwochen

“Blutbuch” nach Kim de l’Horizon

Jan Friedrich

Theater Magdeburg

“Die Gewehre der Frau Carrar / Würgendes Blei” von Bertolt Brecht und Björn SC Deigner

Luise Voigt

Residenztheater München

“ja nichts ist ok” von René Pollesch und Fabian Hinrichs

René Pollesch

Volksbühne Berlin

“Bernarda Albas Haus” von Alice Birch nach Federico García Lorca

Katie Mitchell

Deutsches Schauspielhaus Hamburg

“Kontakthof – Echoes of ’78” nach Pina Bausch

Meryl Tankard

Sadler’s Wells, Pina Bausch Foundation und Tanztheater Wuppertal

