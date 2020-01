“Ich bin stark!”: Projekttage für Mittelschüler

Selbstbestimmt leben in Sicherheit und Legalität

Bozen – Unter dem Leitspruch „Ich bin stark – ich lebe legal und sicher“ finden im April in Bozen zwei Projekttage für Jugendliche zur Ermutigung zu einem selbstbestimmten Leben in Sicherheit und Legalität statt. Dabei haben Schüler*innen der zweiten und dritten Mittelschule die Möglichkeit, sich gemeinsam mit ihren Lehrpersonen im Rahmen von Kurzvorträgen und an mehreren Infoständen über verschiedenste Aspekte zu den Themen Selbstbestimmtheit, Sicherheit und Legalität zu informieren.

Mit vor Ort sind neben der Finanzwache mit ihren Bergrettungs- und Flugstaffeln auch

Psycholog*innen des Dienstes für Abhängigkeitserkrankungen, ein Team der Beratungsstelle Young & Direct, junge Sportler*innen sowie Sanitäter*innen des Weissen Kreuzes, die jeweils aus ihrer Praxiserfahrung berichten und spannende Einblicke in ihren Alltag bieten.

Im Rahmen mehrerer kurzer Theatersketche, vorgeführt durch jungen Schauspieler*innen werden Themen wie Diskobesuche, Schönheitsideale oder Sporterlebnisse unter dem Aspekt der Sicherheit spielerisch thematisiert.

Bereits in den vergangenen Herbst fand das Projekt großen Zuspruch mit über 220

teilnehmenden Schüler*innen aus ganz Südtirol.

Ziel ist es, Jugendliche durch einen persönlichen und lockeren Austausch mit Ordnungskräften und Expert/inn/en frühzeitig und altersgerecht auf Gefahren hinzuweisen, vor allem aber zu selbstbestimmten Entscheidungen und damit zum Stark-Sein zu ermutigen.

Anmeldung für interessierte Schulklassen der zweiten und dritten Mittelschule unter

anmeldung.ichbinstark@outlook.com

Die Termine: 21. und 22. April 2020 jeweils von 9.10 bis 12.30 Uhr beim Areal der

Finanzpolizei am Flughafen Bozen.