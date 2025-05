“Ich vertraue dir”: Filmabend thematisiert Adoption

Von: mk

Bozen – Ein Film, der ein Thema anspricht, über das öffentlich nicht allzu oft gesprochen wird: Adoption und familiäre Anvertrauung. Mit “Paradise is burning” wird am 8. Mai um 20.00 Uhr im Filmclub Bozen ein Film in italienischer Sprache gezeigt, bei dem drei Schwestern ihren Alltag in einem schwedischen Arbeiterviertel ohne mütterliche Fürsorge meistern müssen.

Es geht um die Geschichte von Kindern und Jugendlichen, die in schwierigen Verhältnissen aufwachsen und früh lernen müssen, sich zwischen einer Freiheit ohne Regeln und dem Fehlen von stabilen, sicheren Bezugspersonen zurechtzufinden. Der Film ist Teil der Reihe “Ich vertraue dir”, in deren Rahmen im September und im November zwei weitere Spielfilme auf dem Programm stehen. Die Filmreihe will dazu beitragen, das Verständnis für unterschiedlichste Familienformen zu erhöhen.

Der Eintritt ist für alle Interessierten kostenlos. Im Anschluss an die Filmvorführung gibt es eine Gesprächsrunde mit Vertreterinnen und Vertretern der Dienststelle Adoption, der Beratungsstelle für Familienanvertrauung, des Vereins Amici dei Bambini, des Vereins Amici Trentini und des Vereins Südtiroler Adoptiv- und Pflegeeltern.