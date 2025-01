Im April startet neuer Lehrgang für Erwachsenenbildung

Von: mk

Bozen – Die Kompetenzentwicklung in einer pluralen Gesellschaft ist Schwerpunkt des neu konzipierten Universitätslehrgangs, den das Amt für Weiterbildung und Sprachen in Zusammenarbeit mit der Universität Klagenfurt und dem Tiroler Bildungsinstitut-Grillhof anbietet.

Die Weiterbildung hat sich zu einem immer wichtigeren gesellschaftlichen Faktor entwickelt. Lebenslanges Lernen ist nicht nur gesellschaftliche Notwendigkeit in einer sich ständig verändernden Welt, sondern Grundhaltung vieler erwachsener Menschen.

Der Lehrgang richtet sich an Personen, die ehrenamtlich, haupt- oder nebenberuflich als pädagogische Mitarbeitende oder Referentinnen und Referenten in den verschiedenen Bereichen der Erwachsenenbildung und der Weiterbildung sowie pädagogischen Nahbereichen tätig sind.

Der Lehrgang umfasst Seminarblöcke im Ausmaß von 31 Tagen, 90 Stunden Studienzirkel und 200 Stunden Praxis, sowie Selbststudium und eine Abschlussarbeit. Neben Lerntheorien und (kreativen) Methoden der Erwachsenenbildung stehen Gruppenprozesse, Bildungs- und Qualitätsmanagement, Veranstaltungsplanung oder Umgang mit Diversität und Inklusion auf dem Programm. Den Absolventinnen und Absolventen wird der Titel “Akademische Expertin/ Akademischer Experte für Erwachsenen- und Weiterbildung” verliehen.

Online-Infoabend am 14. Jänner

Am kommenden Dienstag, 14. Jänner, findet mit Beginn um 18.00 Uhr ein kostenloser Online-Infoabend statt. Dabei erhalten Sie detaillierte Informationen zum Lehrgang und haben die Möglichkeit Fragen zu stellen. Den Zugangslink zur Veranstaltung gibt es nach erfolgter Anmeldung per E-Mail an amt.weiterbildung@provinz.bz.it. Nähere Informationen zum Lehrgang gibt es auf den Webseiten der Universität Klagenfurt oder in der Ausschreibungsbroschüre.