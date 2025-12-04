Aktuelle Seite: Home > Unterhaltung > Kultur > “In Bot we trust?”
Vortrag von Matthias Karmasin in der Teßmann

“In Bot we trust?”

Donnerstag, 04. Dezember 2025 | 15:48 Uhr
Karmasin_Presseclub Concordia
Matthias Karmasin spricht am 11. Dezember in der Landesbibliothek Teßmann zu sozialen Medien als (mögliche) Gefahr für die Demokratie. (Foto: Landesbibliothek Teßmann/Presseclub Concordia)
Von: luk

Bozen – Die (übermäßige) Nutzung “sozialer” Medien wirkt sich in vielerlei Weise auf die Gesellschaft aus. Matthias Karmasin, Professor für Medien- und Kommunikationswissenschaft an der Universität Klagenfurt und Direktor des Instituts für vergleichende Medien- und Kommunikationsforschung der österreichischen Akademie der Wissenschaften, spricht in einem Vortrag am Donnerstag, 11. Dezember um 20.00 Uhr in der Landesbibliothek “Friedrich Teßmann” Armando-Diaz-Straße 8 in Bozen über aktuelle Entwicklungen im Bereich der sogenannten “sozialen” Medien und zeigt, welche Gefahren und Herausforderungen diese besonders für liberale Demokratien mit sich bringen.

Karmasin spricht über die (übermäßige und falsche) Nutzung “sozialer” Medien und deren Folgen und stellt die Frage nach möglichen Alternativen. Diskutiert wird zudem über individuelle und gesellschaftliche Reaktionsmöglichkeiten im Spannungsfeld von Meinungsfreiheit, Zensurverbot und wehrhafter Demokratie sowie den Möglichkeiten und Grenzen der Medienkompetenz.

Die Veranstaltung ist allen Interessierten frei zugänglich, es moderiert Brigitte Mazohl von der Österreichischen Akademie der Wissenschaften, die gemeinsam mit der Landesbibliothek die Lesung organisiert.

Bezirk: Bozen

