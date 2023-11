Inforeihe „Organspende rettet Leben“ am 10.11. zu Gast in Gossensass 

Gossensass – Im Jahr 2022 wurden in Südtirol 34 Organe gespendet, 34 Organe wurden im Gegenzug über das internationale Kompetenz-Netzwerk „Eurotransplant“ an Südtiroler Patienten und Patientinnen vermittelt und vorrangig in Österreich transplantiert. Trotzdem hat sich die Anzahl der Personen in Südtirol, die auf eine Organspende warten, seit 2021 nicht verändert. Weiterhin warten aber mehr als 40 Südtiroler und Südtirolerinnen auf ein Spenderorgan.

Klinische, juridische und ethische Fragen rund um die Organspende, begleitet von beeindruckenden Erfahrungsberichten von betroffenen Patienten und ihren Angehörigen stehen im Mittelpunkt eines spannenden, kurzweiligen Infoabends für die Bevölkerung am 10. November um 19 Uhr im Gemeindesaal von Gossensas. Hochrangige Referenten werden bei dieser Gelegenheit über die neuesten Entwicklungen in der Transplantationschirurgie Auskunft erteilen, und vor allem über die konkreten Behandlungsmöglichkeiten, Aufschluss geben.

Der Organisator der Informationsreihe „Organspende rettet Leben“ und gleichzeitig Vorsitzende des Südtiroler Nierenkrankenvereins Nierene EO, Gustav Kofler zeigt sich sehr darüber erfreut, für den besonderen Anlass unter anderem die bekannten Experten Stephan Eschertzhuber und Benno Cardini aus Hall beziehungsweise aus Innsbruck, Marc Kaufmann und Elisabeth Morandell vom Landeskrankenhaus Bozen wie auch Gregorio Rungger aus Bruneck, gewonnen zu haben. Als prominenter Testimonial fungiert hingegen der Architekt Raimund Hofer, der über seine Krankengeschichte berichtet. Zudem ist die Rechtsexpertin Gabriele Morandell geladen. Für die Moderation zeichnet Ulrich Seitz verantwortlich. Alle Interessierten sind herzlich zur kostenlosen Veranstaltung eingeladen!