Ins Berufsleben schnuppern

Brixen – Kinder und Jugendliche mit Beeinträchtigung haben genauso ein Recht auf ein erfülltes Leben, wie alle anderen Menschen auch. Dazu zählt die Ausübung eines Berufes, bei dem sie sich voll entfalten und ihre Stärken einbringen können. Aus diesem Grund haben zwei Klassen für Berufsfindung und Anlehre der Berufsschule Tschuggmall kürzlich mehrere Südtiroler Betriebe besucht, um einen Einblick in den Arbeitsalltag zu erhalten.

Anders als früher werden Kinder mit Beeinträchtigung heutzutage bereits von klein auf im Kindergarten und in der Schule möglichst gut integriert. Die schulische Laufbahn ist aber irgendwann zu Ende und nun gilt es, in das Arbeitsleben einzutauchen.

Um einen Vorgeschmack auf ein für sie angepasstes Berufsleben zu bekommen, haben zwei Klassen für Berufsfindung und Anlehre der Berufsschule Tschuggmall in Brixen in Begleitung von Lehrpersonen und einer engagierten Mutter kürzlich mehrere Betriebe – Auto Brenner in Brixen, den Fischhandel De Nardo in Vahrn und die Gärtnerei Reifer, ebenfalls in Vahrn – besucht.

Pflanzen eintopfen und Fische füttern

Raimund Reifer führte die interessierten Besucher durch seinen Betrieb und erklärte auf einfache Weise, wie Blumen und Pflanzen großgezogen und gepflegt werden. Die Kinder durften unter anderem selbst eine Pflanze eintopfen. Auch im Unternehmen De Nardo hieß es für die Schüler mit anpacken. Fische füttern und anfassen hieß es hier mit Familie Gallonetto, welche sehr bemüht war, den Jugendlichen einen Eindruck von der Arbeit zu verschaffen. Beeindruckt waren die Klassen auch von den Hebebühnen und den Autos bei Auto Brenner, welche ihnen Inhaber Manfred Dalceggio zeigte.

Je nach Schwere der Behinderung können beeinträchtigte Menschen verschiedene Tätigkeiten besonders in Betrieben mit eher niedrigem Gefahrenpotenzial ausüben. Die Einstellung wird vom Gesetzgeber über die verschiedenen Sozialeinrichtungen gefördert.

Im Bild: einige Schüler der Berufsfindung und Anlehre der Berufsschule Tschuggmall in Brixen mit Manfred Dalceggio (Auto Brenner) und Daniela Gallonetto (De Nardo)