Internationale Tagung: Der Laaser Marmor

Laas – Das Südtiroler Kulturinstitut organisiert zusammen mit der Gemeinde und der Eigenverwaltung Bürgerlicher Nutzungsrechte Laas am Freitag, 19. und Samstag, 20. Mai in der Berufsfachschule für Steinbearbeitung „Johannes Steinhäuser“ Laas eine internationale Tagung zum Thema „Der Laaser Marmor“. Eröffnet wird die Tagung am Freitag um 14.15 Uhr.

Der Laaser Marmor ist seit vielen Jahrhunderten bekannt und wird seit knapp 200 Jahren in Laas und Göflan industriell abgebaut. Er ist bei Steinmetzen, Künstlern und Handwerkern als Gestaltungsmaterial und als Industrieprodukt sehr geschätzt. Abgesehen von kleineren und verstreuten Vorarbeiten gibt es keine wissenschaftliche Gesamtschau zum Laaser Marmor, welche Geologie, Geschichte, Technik, Kunst, Verarbeitung, literarische Rezeption und Ökonomie des Laaser Marmors umfasst. Diese Lücke will das Kulturinstitut nun mit dieser Tagung schließen.

Auf dem Programm stehen am Freitagnachmittag ab 14.30 Uhr: Eine einleitende Bilderschau über den Marmor von Gianni Bodini, Vorträge von Wolfgang Plattner über den Laaser Marmor aus chemischer und geologischer Sicht, von David Fliri über archivalische Neufunde zur Geschichte des Marmors im Vinschgau, von Hansjörg Telfser über die k. k. Steinmetzschule von 1874–1911, von Ingeborg Schemper-Sparholz über semantische und ökonomische Aspekte der Verarbeitung des Laaser Marmors im langen 19. Jahrhundert, Caroline Mang über Eduard Suess und Rudolf Eitelberger als Protagonisten der Vermarktung des Laaser Marmors in Wien.

Weiter geht es am Samstag um 8.30 Uhr mit Vorträgen von Reinhard Rampold über historische Böden aus Laaser Marmor in Tirol, von Wittfrida Mitterer über das Bringungskonzept und die Förderanlagen aus der Gründerzeit, von Giorgio Mezzalira über die Lasa Marmo zwischen Ente Nazionale per le Tre Venezie und Giuseppe Sonzogno, von Eva Gratl über Kunst aus Laaser Marmor zwischen Tradition und Moderne, von Gottfried Tappeiner über Laaser Marmor als wirtschaftliche Herausforderung zwischen Erfolg und Ruin und letztendlich von Toni Bernhard über Marmor bei Joseph von Eichendorff – Ernst Jünger – Franz Tumler. Am Nachmittag endet die Tagung mit der Besichtigung des Weißwasserbruchs.

Eintritt frei, Information und Anmeldung: Südtiroler Kulturinstitut, Tel. 0471 313800, landesinstitut@kulturinstitut.org