Invalsi-Test an ladinischen Schulen: Englisch exzellent, Mathematik sehr gut

Von: mk

Bozen – Für das Schuljahr 2023/24 waren Tests in den Fächern Englisch, Mathematik und Italienisch für die Stufen fünf (fünfte Klasse Grundschule), acht (dritte Klasse Mittelschule) und 13 (fünfte Klasse Oberschule) vorgesehen. 187 Schülerinnen und Schüler der Grundscule, 228 der Mittelschule und 105 der Oberschule nahmen teil. Dank Vereinbarungen mit Invalsi (Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo/Nationales Institut für die Evaluation des Bildungs- und Ausbildungssystems) können die Lernstandserhebungen an die Besonderheiten des ladinischen paritätischen Schulsystems angepasst werden.

“Auch die diesjährigen exzellenten Ergebnisse bei den Invalsi-Tests bestätigen, dass das ladinische paritätische Schulsystem positive Auswirkungen auf den Spracherwerb der Fremdsprachen hat”, unterstreicht der zuständige Landesrat für Ladinische Bildung und Kultur Daniel Alfreider.

Exzellente Ergebnisse wurden in der Lernstandserhebung Englisch in beiden Kategorien (Reading and Listening) in allen Stufen erreicht. Für den Englisch-Test dient als Bewertungsgrundlage der Europäische Referenzrahmen für Sprachen. Die Ergebnisse in Mathematik sind ebenfalls gut und zeichnen sich durch Kontinuität aus. Im Vergleich mit den regionalen Durchschnittswerten liegen die ladiinischen Schulen auf hervorragenden Plätzen, dies gilt insbesondere für die Oberschule.

Für die Lernstandserhebung Italienisch gilt es zu berücksichtigen, dass die Erhebung uf nationaler Ebene für Schulen konzipiert sind, die nur eine Unterrichtssprache vorsehen. Die Schulen in den ladinischen Tälern zeichnen sich durch ein mehrsprachiges, paritätisches Schulsystem aus: Trotz dieser Besonderheit liegen die Ergebnisse der 13. Schulstufe über dem Durchschnittswert anderer italienischer Regionen mit nur einer Unterrichtssprache. Die Ergebnisse in der fünften Stufe unterscheiden sich nur wenig von denen der italienischsprachigen Schulen in Südtirol.

“Wenn man die Invalsi-Ergebnisse der letzten Erhebungen miteinander vergleicht, fällt auf, dass Punktedurchschnittswert und Kompetenzniveau in Mathematik und Englisch gehalten werden. Für die Qualität eines Bildungssystems ist der Faktor Stabilität wichtig, denn er deutet darauf hin, dass die Schule in der Lage ist, gleiche Lernchancen für alle zu gewährleisten”, erklärt die Leiterin der Landesevaluationsstelle für das ladinische Bildungssystem Olimpia Rasom

Ausführlichere Daten gibt’s auf der Homepage der Landesdirektion Ladinische Kindergärten und Schulen.