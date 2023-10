Israel: Bischof „solidarisch mit allen, die unter Menschenverachtung und Gewalt leiden“

Bozen – Diözesanbischof Ivo Muser verurteilt entschieden die terroristischen Angriffe in Israel. In einem Telefongespräch mit Elisabetta Rossi, der Präsidentin der Jüdischen Gemeinde von Meran, drückte er seine tiefe Verbundenheit aus. “Meine ganze Solidarität und mein Gebet gelten allen, die auf beiden Seiten unter diesen Akten der Menschenverachtung und Gewalt leiden”, betonte Muser.

Die Botschaft von Bischof Ivo Muser zu den terroristischen Angriffen auf Israel im Wortlaut: „Die Bilder und Nachrichten, die uns seit dem vergangenen Samstag aus Israel erreichen, tun mir als Mensch und als Christ sehr weh. Dieses einzigartige Land, das durch die Ursprünge unseres Glaubens zurecht das Heilige Land genannt wird, ist wieder einmal geprägt von Terror, Gewalt, Angst, Schrecken, Rache, Tränen und Tod. Es trifft Unschuldige und die komplexe Konfliktkonstellation zwischen Israel und Palästina wird durch die furchtbaren terroristischen Angriffe bestimmt nicht gelöst. Meine ganze Solidarität und mein Gebet gilt allen, die auf beiden Seiten unter diesen Akten der Menschenverachtung und der Gewalt leiden und all jenen, die trotzdem an der Hoffnung eines friedlichen Zusammenlebens von Israelis und Palästinensern festhalten.

Diese Bilder und Nachrichten des Schreckens und der Unmenschlichkeit dürfen uns nicht abstumpfen und gleichgültig machen. Sie sollen uns aufrütteln und uns helfen, Menschen der Versöhnung zu sein – in der Gesinnung und in der Nachfolge Jesu von Nazareth, der selber ein Opfer der Gewalt geworden ist und der jene seliggepriesen hat, die den Frieden wollen und stiften. Hass, Terror und Krieg sind immer eine Niederlage der Menschlichkeit.

Bitten wir um Gedanken des Friedens für die Menschen in jenem Land, das uns heilig ist, im grausamen Krieg in der Ukraine, der nicht enden will, in allen Kriegsgebieten unserer Welt: Herr, mache uns zu Werkzeugen deines Friedens.“