Israel – und der Kampf gegen den Terror

Meran – Am kommenden Montag, den 3. Februar 2020 findet im Bürgersaal von Meran in der Otto-Huber-Straße ein Vortrag mit Johannes Gerloff, Nachrichtenkorrespondent aus Jerusalem, zum Thema “Israel – Brennpunkt der Weltpolitik” statt. Der Vortrag beginnt um 20.00 Uhr. Eintritt ist frei.

Die aktuelle Lage in Israel und rund um Israel, im Iran und dem Irak ist alles andere als beruhigend. Wer die Begräbnisfeierlichkeiten im Iran verfolgt hat, muss eigentlich zu Schluss kommen, dass der Konflikt in dieser Region früher oder später explodieren muss.

Zwar haben sich im Laufe des Kampfes gegen die ISIS Islamisten neue Koalitionen gebildet. Dennoch ist der Grundkonflikt nach wie vor nicht gelöst und wird auch nicht so schnell gelöst werden können. Israels Ministerpräsident Netanjahu warnt seit Jahren vor einer voranschreitenden Entwicklung der Atombombe im Iran. Inzwischen steht der Ministerpräsident aber selbst wieder vor Neuwahlen – und keiner weiß, wie dieser dritte zu den Wahlurnen in Israel ausgehen wird. Sicher ist nur, dass sowohl die Hisbollah und die Hamas im Gazastreifen aber auch der Iran und Teile des Irak sich immer noch für einen bewaffneten Kampf gegen Israel weiter aufrüsten. Im Grunde wird diese Koalition inzwischen auch als Teil des umfassenderen Phänomens einer Militarisierung islamistischer Terrorgruppen gesehen, die nur darauf wartet, dass Israel von der Landkarte verschwindet.

Werden sich die USA und Israel eines Tages gezwungen sehen, gegen den Iran, die Hamas in Gaza und die Hisbollah vorzugehen? Oder wird es den Europäern gelingen, einen Weg der Verhandlungen einzuschlagen und durchzusetzen? Das sind Fragen, die uns derzeit bewegen. Was aber würde es bedeuten, wenn es tatsächlich zu einer militärischen Auseinandersetzung kommen sollte. Was würde es für Israel und den gesamten Nahostkonflikt bedeuten? Was für uns in Europa?

Johannes Gerloff, der Referent des Vortrages, der am Montag, den 3. Februar 2020 im Bürgersaal von Meran stattfinden wird, ist Autor des Buches „Die Palästinenser“, lebt seit 1999 in Israel und bekommt den Konflikt zwischen Israel und den Palästinenser wie auch zwischen dem Iran und Israel als Nachrichtenkorrespondent in Jerusalem unmittelbar mit. Er kennt die Seite Israels und die der Palästinenser. In seinen Vorträgen legt er sein Hauptaugenmerk stets darauf, ein differenziertes Bild zu vermitteln, ohne die eigentlichen Ursachen und Konfliktfelder auszusparen.

Vortrag mit Nahostkorrespondent Johannes Gerloff – zum Thema „Israel – Brennpunkt der Weltpolitik“

• Montag, 03. Februar – 20.00 Uhr, Bürgersaal Meran, Otto-Huber-Str. 8

• Eintritt frei!