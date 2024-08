Italienische Schule: Neue Leitlinien und Zusammenarbeit mit Vereinen

Am 5. September geht es los

Von: luk

Bozen – Am Donnerstag nächster Woche, dem 5. September, beginnt für 22.244 Mädchen und Buben wieder der Unterricht an den Schulen mit italienischer Unterrichtssprache in Südtirol. Auf die Schülerinnen und Schüler warte ein Jahr voller Neuerungen, wie der italienische Bildungslandesrat Marco Galateo heute bei der Presskonferenz hervorhob: “In den vergangenen Monaten haben wir uns vorbereitet, damit das Unterrichtsjahr möglichst gut beginnen kann. Wir haben uns auf die Ausbildung und Auffrischung des Lehrpersonals konzentriert, auf die Stärkung einiger grundlegender Aspekte des Unterrichts wie auf die kulturelle Bildung der Schülerinnen und Schüler, zum Beispiel durch die wertvolle Partnerschaft mit dem Artist Club.”

Neu in diesem Jahr ist auch die Unterzeichnung von vier Abkommen mit ebenso vielen Organisationen und Verbänden. “Unser Ziel ist es, die Synergie zwischen Schule und Leben zu stärken, indem wir Projekte ins Leben rufen und die Beteiligung von Unternehmen und Verbänden am Schulleben erleichtern”, wies Schulamtsleiter Vincenzo Gullotta hin: “Ich möchte dem Banco Alimentare/Landestafel, dem Landeskomitee des Roten Kreuzes, dem NOI Techpark und der Südtiroler Bäuerinnenorganisation für ihr Interesse danken. Die Projekte, die wir gemeinsam mit ihnen auf den Weg bringen, werden es den Schulen ermöglichen, sich mit Themen auseinanderzusetzen, die uns sehr am Herzen liegen, etwa die Gesundheitserziehung oder der bewusste Umgang mit technischen Hilfsmitteln.”

Schulamtsleiter Gullotta erläuterte die neuen Leitlinien “La Scuola che vogliamo – Un mondo che cresce con noi”: Es handle sich dabei um ein programmatisches Dokument, betonte er, in dem das Profil der Italienischen Schule für die kommenden fünf Schuljahre skizziert wird: “Damit wollen wir ein Instrument zur Neuausrichtung unserer Ziele bereitstellen und aufzeigen, auf welche Prioritäten wir uns konzentrieren müssen.”

Mit Beginn des neuen Schuljahres werden zusätzlich zu den 68 Lehrkräften in der Stammrolle auch 6 neue Führungskräfte ihr Amt antreten. “Damit wird es möglich sein, die Kontinuität der Unterrichtstätigkeit und der Prozesse der Erneuerung in den Schulen zu unterstützen, an denen uns sehr viel liegt“, unterstrich Landesrat Galateo. “Ich wünsche allen Lehrerinnen und Lehrern sowie dem Verwaltungspersonal ein gutes Schuljahr und danke allen für ihre Einsatzbereitschaft, mit der sie unseren Kindern helfen, zu wachsen und ihre Träume zu verwirklichen.”