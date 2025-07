Italienpremiere des neuen Stücks von Martin Zimmermann bei Bolzano Danza

Von: mk

Bozen – Die 41. Ausgabe von Bolzano Danza nähert sich ihrem Abschluss mit einem intensiven Programm aus Gesprächen und Aufführungen. Am Dienstag, 29. Juli, beginnt der Tag um 10.00 Uhr im BoDA, dem Festivalzentrum im Kapuzinerpark, mit einem Gespräch mit Marco D’Agostin, Simone Lorenzo Benini und Miriam Budzáková. Die drei Künstlerinnen und Künstler, die am Vorabend auf der Bühne standen, sprechen über ihre Arbeit. Moderiert wird das Gespräch von den künstlerischen Leitern des Festivals, Anouk Aspisi und Olivier Dubois.

Am frühen Abend rückt eines der bedeutendsten Produktionszentren für zeitgenössischen Tanz in Italien in den Mittelpunkt: das Centro di Produzione Nazionale della Danza Körper aus Neapel. Die 2003 von Gennaro Cimmino gegründete Einrichtung gilt als wichtige Stütze der italienischen Tanzszene. Im Studio-Theater des Stadttheaters werden zwei aktuelle Arbeiten junger Choreografen gezeigt, die sich in den letzten Jahren auf nationaler Ebene einen Namen gemacht haben. Zu sehen sind „Cloud“ von Giovanfrancesco Giannini und die Voraufführung von „Last Movement of Hope – Chapter II: Organi“ von Adriano Bolognino. Die beiden Stücke dauern zusammen 85 Minuten inklusive Pause. Am Mittwoch, 30. Juli, folgt um 10.00 Uhr im BoDA ein vertiefendes Gespräch zu diesem Programmschwerpunkt.

Um 20.30 Uhr wird im Großen Saal des Stadttheaters „Louise“ gezeigt – die neueste Produktion des vielfach ausgezeichneten Schweizer Regisseurs und Choreografen Martin Zimmermann. Inspiriert von der Künstlerin Louise Bourgeois entfaltet sich ein fesselndes Spiel zwischen Tanz, Bewegungstheater und zeitgenössischem Zirkus. Vier ausdrucksstarke Performerinnen – Bérangère Bodin, Eline Guélat, Rosalba Torres Guerrero und Marianna de Sanctis – wechseln mühelos die Rollen: mal Anführerinnen, mal Versuchspersonen, mal Patientinnen. Gemeinsam erschaffen sie eine surreale Bühne voller Überraschungen, in der Objekte, Körper und Räume ständig neue Bedeutungen annehmen.

Louise kommt ganz ohne gesprochene Sprache aus und setzt stattdessen auf körperlichen Humor, exaktes Timing und ein feines Gespür für das Absurde. Martin Zimmermann versteht sein Stück als poetische Reflexion über Macht, Widerstand und weibliche Selbstbehauptung.

Die Vorstellung dauert 75 Minuten. Eine zweite Aufführung findet am Mittwoch, 30. Juli, zur gleichen Uhrzeit statt. Am Donnerstag, 31. Juli, gibt Martin Zimmermann um 10.00 Uhr im BoDA persönliche Einblicke in seine künstlerische Arbeit.

www.bolzanodanza.it

Öffnungszeiten der Theaterkasse

Dienstag bis Freitag: 14.30 bis 19.00 Uhr

Sonntag und Montag: geschlossen (Sonntag, 20. Juli, geöffnet)

Montag, 21. Juli, und Montag, 28. Juli: jeweils von 15.30 bis 19.00 Uhr