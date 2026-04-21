Jacop Gasser holt sich Silber

Von: mk

Brixen – Beim 36. Certamen Olympicum Latinum et Graecum Austriacum – der österreichischen Bundesolympiade mit Südtiroler Beteiligung für Griechisch und Latein – in Linz und Wilhering hatten sich aus dem Vinzentinum Julian Torggler (8. Kl., Latein) und Jacop Gasser (7. Kl., Griechisch) über den Tiroler Landesbewerb qualifiziert. Jacop erreichte schließlich auch beim Bundeswettbewerb eine Topplatzierung und holte sich hinter Viola Schühly vom Akademischen Gymnasium Graz den zweiten Rang und 250 Euro Preisgeld.

Nach intensiven Vorbereitungseinheiten, einem umfangreichen Rahmenprogramm in Linz und Wilhering wurden im Benediktsaal des Stiftes Wilhering die Preise vergeben. “Die Prüfungsarbeit bestand im Übersetzen zweier Texte und im Beantworten von drei Interpretationsfragen und musste innerhalb von eineinhalb Stunden absolviert werden“, berichtet Jacop.

Die griechische Klausur thematisierte den Trojanischen Krieg mit dem Raub der Helena. „Trotz der anspruchsvollen Aufgaben und des Zeitdruckes ist es mir gut gelungen mich gegenüber der starken Konkurrenz zu behaupten. Ich bin stolz auf meine Leistung”, meint Jacop zum erfolgreichen Abschneiden.