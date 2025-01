James Bach und die Magie der Elf

Von: luk

Kaltern – Am 1. Februar 2025 erscheint “Eleven”, das dritte Album des Kalterer Komponisten und Gitarristen James Bach. Mit elf Stücken und einer Gesamtspielzeit von 33 Minuten und elf Sekunden führt er seine unverwechselbare musikalische Reise fort. Mit über 30 Tracks, verteilt auf drei Alben, liefert Bach inspirierende Musik zum Entdecken, Meditieren und jetzt auch Tanzen.

Musikalische Magie und Vielfalt

Jedes Stück wurde mit einer akustischen Gitarre, Effekten und einer Loopstation in einem Take aufgenommen. “Eleven” schwingt wie die beiden Alben zuvor in der natürlichen Stimmung von 432 Hz. Progressive Polyrhythmen, Sounds ferner Galaxien, orientalische Stimmungen und sogar biologischer Techno sind dabei. Wunderschöne Melodien und schiefe Töne von ganzem Herzen.

Die Bedeutung der Zahl elf

Für James Bach ist die Zahl elf ein Symbol und ein Zeichen. Als Symbol spiegelt sie die Dualität, also das Leben selbst, wider. Das Albumcover zeigt die ligurische Küste, Himmel und Erde vereint mit Licht und Schatten. Im wahrsten Sinne des Wortes stellt es die “Bühne des Lebens” dar. Als Zeichen hat ihn die Zahl elf immer wieder aufgerüttelt und ermutigt, seiner Fähigkeit nachzugehen, Musik vom Feinstofflichen ins Physikalische zu übersetzen. Er ist von dieser Zahl umzingelt.

Ein Leben voller Musik und Hingabe

James Bach blickt auf eine lange musikalische Reise zurück. Seit seiner ersten Aufnahme im Jahr 2005 hat er über 100 Kompositionen geschaffen und mehr als 10.000 Audiodateien erstellt. Neben seinen Performances in der unberührten Natur hat er bis heute auch auf unzähligen Konzerten, Festivals und bei verschiedensten Veranstaltungen gespielt. Zudem hat seine Musik in Kurzfilmen, Museen und in Telefonwarteschleifen Verwendung gefunden.

Jetzt entdecken

“Eleven” ist mehr als nur ein Album. Es ist eine Einladung, in eine andere Welt einzutauchen.