Jugend Brass Band Südtirol ist Vize-Europameister

Malmö – In Malmö in Schweden ist am vergangenen Wochenende die 44. Auflage des europäischen Wettbewerbs für Brassbands über die Bühne gegangen. Neben den Brass Band-Meisterschaften gab es wie auch in den letzten Jahren einen European Youth Brass Band Contest (EYBBC) für Nachwuchs-Brass-Bands. In der Kategorie “Development” konnte die Jugend Brass Band Südtirol unter dem Dirigat von Johann Finatzer mit dem zweiten Preis prompt ein sensationelles Ergebnis einfahren.

Dabei überholten sie unter anderem fünf Bands, welche mehrfache nationale und internationale Wettbewerbe für sich entschieden haben. Lediglich die Nationale Jugendbrassband aus Norwegen, die “Smoras Skolemusikk”, konnte die Südtiroler um zwei Punkte schlagen.

Die 36 Nachwuchstalente mit ihrem Dirigenten und mit Organisator Bernhard Pircher freuen sich über das großartige Ergebnis: “Wir sind dankbar und überaus glücklich, bei diesem renommierten Wettbewerb ganz vorne dabei gewesen zu sein.”

Die Brass Band Überetsch, welche unter der Leitung von Johann Finatzer ebenso in Malmö auf der Bühne stand, wurde Europameister in der Kategorie “Challenge” des EBBC.