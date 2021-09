Jugenddienst sorgte für Sommerspaß

Klausen – Es wurde gelacht, gespielt, gebastelt, gesportelt und vieles mehr. Die Rede ist von den abwechslungsreichen Sommerwochen vom Jugenddienst Unteres Eisacktal. In zwanzig Sommerwochen erlebten rund 300 Mädchen und Jungen der Grund- und Mittelschule wahrliche Abenteuer. Dazu gehören neben altbekannten Klassikern, wie der Volle-Action-Woche auch neue Wochen, wie die Reit- oder die Zeltwoche. Es wurden nicht nur mehr Übernachtungswochen angeboten – der Jugenddienst unterstützte in diesem Jahr auch die Gemeinde Barbian in der Betreuung von Grundschulkindern. Das spannende Sommerprogramm käme ohne ein aufgewecktes Team wohl nicht zustande: Engagierte junge Frauen und Männer packen in dieser Zeit mit an und ermöglichen so vielfältige Wochen.

Nach dem Sommer ist vor dem Sommer: Erste Vorbereitungen für den Sommer 2022 laufen bereits und wir freuen uns immer über Rückmeldungen und Anregungen. Der Jugenddienst kann so wie bei allen Projekten auch beim Sommerprogramm auf die volle Unterstützung von den Mitgliedsgemeinden und der Raiffeisenkasse Untereisacktal zählen. Zudem versüßen tolle Sponsoren die Arbeit mit den Kindern und Jugendlichen. Der Dank gilt Loacker, Dr. Schaer, Fritz&Felix, Melix, Brimi, Opitec und Kraut&Ruabm. Gefördert wird das Sommerprogramm

von der Familienagentur des Landes.

Verena Dariz, JDUE

