Jugenddienst Unterland: Ein actionreicher JD-Summer geht zu Ende

Neumarkt – Der JD-Summer des Jugenddienst Unterland ist für die Unterlandler Kinder eine Zeit voller Spaß, Action und Unterhaltung. Auch in diesem Jahr wurden vom 3. Juli bis zum 18. August wieder Sommerferienprogramme für Kindergarten- und Grundschulkinder sowie für Mittelschüler*innen organisiert. Mit elf Gemeinden, 1.172 Kindern und 150 Sommerbetreuer war der JD-Summer wieder ein voller Erfolg. Es konnten auch mehrere Kinder mit besonderen Bedürfnissen in die Sommerprogramme integriert werden.

In diesem Zeitraum wurde den Kindern ein abwechslungsreiches Programm geboten, welches im Vorfeld von den Zuständigen des Jugenddienstes und den Betreuern ausgearbeitet wurde. So wurden unter anderem Schwimmtage im Lido, ein Ausflug zum Haflinger Hof in Jenesien oder ein spannender Tag im ArcheoParc Schnals organisiert. Waren die Kinder vor Ort im Programm, dann sorgten die ausgefallenen Boxen des Jugenddienst Unterland prall gefüllt mit Spiel und Spaß stets für die ein oder andere Überraschung: Sei es beim Abfeiern mit der Partybox, bei einer großen Wasserschlacht mit den Spritzpistolen aus der Wasserschlachtenbox oder beim gemeinsamen Forschen mit der Experimentebox – für alle Kinder war stets etwas dabei.

Insgesamt war es ein sehr gelungenes Sommerferienprogramm, das sowohl den Kindern als auch den Betreuern sehr viel Freude bereitete und hoffentlich auch im nächsten Jahr wieder ein großer Erfolg wird.

Der Jugenddienst Unterland bedankt sich herzlich bei allen Betreuern, Gemeindevertretern, Köchen und allen weiteren Menschen, die zum Gelingen beigetragen haben. Die Sommerferienprogramme werden neben den Teilnehmerbeiträgen zu einem großen Teil von der Familienagentur der Provinz Bozen und den Gemeinden vor Ort finanziert. Last but not least gilt ein besonderer Dank auch der Raiffeisenkasse Salurn, der Raiffeisenkasse Unterland, der Raiffeisenkasse Überetsch und der Raiffeisenkasse Deutschnofen-Aldein, welche die Tätigkeit des Jugenddienst Unterland das ganze Jahr über unterstützen.