Jugendprojekt gegen den Smartphone-Wahn: Fünf Tage offline in den Bergen

Würzjoch – Vom 3. bis 7. Februar 2025 hat am Würzjoch das Jugendprojekt „Beyond Screens“ stattgefunden. In einer Zeit, in der Smartphones und digitale Medien den Alltag dominieren, entschieden sich die jungen Teilnehmerinnen und Teilnehmer freiwillig und bewusst dazu, ihre gewohnten digitalen Begleiter für eine Woche beiseite zu legen. Ziel des Projekts war es, den Jugendlichen einen Raum zu bieten, in dem sie sich ohne Ablenkung durch Bildschirme erleben, diskutieren und gemeinsam aktiv sein konnten.

Im Verlauf der fünftägigen Veranstaltung standen vielfältige Aktivitäten im Mittelpunkt. Anstelle von Online-Kommunikation und virtuellen Erlebnissen wurde gemeinsam gekocht, gespielt und der direkte Austausch in der Gruppe gefördert. Zu den Highlights gehörten Spaß im Schnee, Partys mit Musik von alten CDs und tiefe Gespräche bei Sonnenaufgang.

In offenen Diskussionsrunden teilten die Teilnehmerinnen und Teilnehmer ihre Eindrücke und wurden dazu angeregt, darüber nachzudenken, wie der Verzicht auf das Smartphone ihren Alltag und ihre zwischenmenschlichen Beziehungen beeinflusst. „Der bewusste Ausstieg aus dem digitalen Alltag hat uns gezeigt, wie bereichernd echte Gespräche und gemeinsames Erleben sind. Der größte Spaß entsteht aus dem Verbringen gemeinsamer Zeit. Und das mit Menschen, die sich zu Beginn des Projektes überhaupt nicht kannten“, so eine der Teilnehmerinnen.

“Mir ist aufgefallen, dass ich mich im Alltag viel zu oft von den Inhalten des Smartphones ablenken lasse, anstatt mich mit mir selbst, meinen Schwächen und meinen Potenzialen zu beschäftigen. Ich habe so viel über mich gelernt und das nur, weil ich mich gezwungen habe mich auf dieses Abenteuer einzulassen”, führt ein anderer Teilnehmer aus.

Eine weitere Besonderheit des Projektes Beyond Screens ist, dass die Idee des Projektes von jungen Menschen selbst stammt und sie eigenständig von ihnen umgesetzt wird. “Unsere Erwartungen wurden bei Weitem übertroffen. Es war wunderschön feststellen zu können, wie sich der soziale Zusammenhalt in kurzer Zeit stärkte und wie viele neue und kreative Impulse dadurch entstanden. Am meisten erstaunt hat uns der hohe Grad an Selbstreflexion der Teilnehmerinnen und Teilnehmer.”

“Das Jugendprojekt ‚Beyond Screens‘ verdeutlicht, dass ein temporärer Verzicht auf digitale Medien weit mehr als nur einen Trend darstellt – er kann zu einem nachhaltigen Bewusstseinswandel beitragen und jungen Menschen helfen, ihre sozialen Kompetenzen zu stärken und ihre Potenziale zu erkennen.” erklärt Florian Pallua, Koordinator der Fachstelle Jugend des Forum Prävention.

Beyond Screens ist ein Angebot der AFZACK Jugendprojekte gefördert vom Amt für Jugendarbeit. Infos zu Folgeprojekten finden Interessierte auf der Homepage www.afzack.com oder auf der Freizeit- und Event App “Nizer”.