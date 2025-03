Junge Menschen erkunden kirchliche Berufsfelder und Zukunftsperspektiven

Von: luk

Bozen – Rund 180 Schülerinnen und Schüler der Oberstufen aus ganz Südtirol haben heute am TheoTag 2025 in Brixen teilgenommen. Die Veranstaltung an der Philosophisch-Theologischen Hochschule (PTH) und der Cusanus-Akademie bot vielfältige Einblicke in theologische Studienmöglichkeiten sowie in haupt- und ehrenamtliche Tätigkeitsfelder innerhalb der Kirche.

Der TheoTag begann mit einer Begrüßung durch Chiara Rinaldi, Leiterin des diözesanen Amtes für Schule und Katechese, sowie Reinhard Demetz, Leiter des Seelsorgeamts der Diözese. Bischof Ivo Muser hieß die Jugendlichen ebenfalls willkommen und ermutigte sie, ihre Fragen offen zu stellen und die vielfältigen Möglichkeiten kirchlicher Berufe kennenzulernen. Der Hauptvortrag von Prof. Christoph Amor mit dem Titel „Woran glaube ich, wenn ich nicht glaube?“ setzte den thematischen Rahmen und regte dazu an, persönliche und gesellschaftliche Fragen des Glaubens zu reflektieren.

Theologie trifft Lebenswelt

In sieben verschiedenen Seminaren setzten sich die Schülerinnen und Schüler anschließend mit zentralen Themen auseinander: Gibt es Gott? Welche ethischen Herausforderungen stellt der Umgang mit Tieren? Was bedeutet Gerechtigkeit in einer christlichen Perspektive? Welche Rolle spielt die Bibel? Und wie kann interreligiöser Dialog gelingen? Die Vielfalt der Themen zeigte, wie breit gefächert die Fragestellungen und Diskurse innerhalb der Theologie sind – und wie aktuell sie für die junge Generation bleiben.

Begegnung und Austausch mit Bischof und Fachleuten

Ein Höhepunkt des TheoTags war die offene Fragerunde mit Bischof Ivo Muser. In einer direkten und ungezwungenen Atmosphäre stellten die Jugendlichen Fragen zu Kirche, Glauben und gesellschaftlichen Entwicklungen. Ebenso standen Fachleute aus verschiedenen kirchlichen Bereichen für Gespräche zur Verfügung: von der Krankenhaus- und Gefängnisseelsorge über die Caritas bis hin zur Katechese und zur Missionstätigkeit. Auch die Rolle der Frau in der Kirche sowie die Herausforderungen der jungen Generation fanden großen Raum in den Diskussionen.

Orientierung für den eigenen Weg

Seit vielen Jahren bietet der TheoTag jungen Menschen die Möglichkeit, Kirche als Arbeits- und Lebensraum kennenzulernen. Der direkte Austausch mit Theologinnen und Theologen sowie mit Fachkräften aus der Praxis half den Teilnehmenden, konkrete Zukunftsperspektiven zu entwickeln und sich mit der Frage auseinanderzusetzen, welche Bedeutung der Glaube und kirchliches Engagement für ihr eigenes Leben haben können.