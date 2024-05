Kafka 2024: Fotoaustellung in der Unterführung des Bahnhofs

Von: Ivd

Meran – Am 3. Juni 2024 jährt sich der Todestag von Franz Kafka zum 100. Mal. Weltweit werden das Leben des Prager Schriftstellers, sein Werk und dessen Wirkung auf vielfältige Weise gewürdigt. Eine vom Palais Mamming und dem Fotoclub Immagine Merano in der Unterführung des Meraner Bahnhofs in der 4.-November-Straße veranstaltete Fotoausstellug – zu sehen bis 30. April 2025 – führt jene Orte vor Augen, die Kafka während seines Aufenthaltes in Meran 1920 gesehen hat.

Kafka 2024 ist eine Initiative des Kulturreferats der Gemeinde Meran in Zusammenarbeit mit der Stadtbibliothek und der Kurverwaltung Meran. Kurator und Kuratorin von Kafka 2024 sind Patrick Rina und Veronika Rieder.