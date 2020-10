Kafka, Österreich und die Bürokratie

Veranstaltung in der Akademie Meran am 28. Oktober - auch online

Meran – Bei der kulturellen Veranstaltung anlässlich des Meraner Kafka-Jahres 2020 werden in zwei Vorträgen der Beitrag Kafkas zum Verständnis der modernen Bürokratie sowie sein Österreich-Bild präsentiert.

Wie sehr hat der eigene Erfahrungshorizont als Jurist und Beamter das Schreiben Kafkas beeinflusst? Inwiefern schlagen sich tatsächlich seine eigenen Erfahrungen, ein Rädchen in dieser unüberschaubaren Maschine zu sein, in seinem Schaffen durch? Wie stellt sich das Anwachsen der Bürokratie heute dar? Bereits im 19. Jhd. wusste man, dass Verwaltungen dazu tendieren, sich selbst immer mehr aufzublähen. Gehört Kafkas Welt also der Vergangenheit an oder gibt es Parallelen zur heutigen Welt? Ziel dieser kulturellen Veranstaltung ist es, solche oder ähnliche Fragen zu erörtern und Antworten zu suchen.

Als Bürger der Habsburger-Monarchie und Angestellter der “Arbeiter-Unfallversicherungs-Anstalt für das Königreich Böhmen in Prag“ war Franz Kafka mit den sozialen und wirtschaftlichen Gegebenheiten seiner Zeit und ihren bürokratischen Auswüchsen vertraut. Bei den beiden Vorträgen geht es einerseits um Kafka, der sich in seinem literarischen Werk immer wieder mit dem Thema der Bürokratie in direkter und indirekter Form befasst hat und der als Bürger der Habsburger Monarchie die Bürokratie aus eigener Erfahrung bestens gekannt hat. Es geht aber auch um Österreich, dessen Bürokratie neben der Armee und dem Kaiser selbst eine jener Säulen gebildet hat, die diesen Staat bis zu seinem Ende zusammengehalten hat.

Gianluca Cuozzo, Autor des Buches „Castelli di carta. Kafka e la filosofia della burocrazia“, hat sich intensiv mit dem Verhältnis Kafkas zur Bürokratie auseinandergesetzt, auch für Ernst Bruckmüller ist das Thema der österreichischen Bürokratie und Beamtenschaft seit jeher ein Interessensschwerpunkt. In den Vorträgen der beiden Referenten und in der von Brigitte Mazohl moderierten Diskussion werden am Mittwoch, 28.10.20 um 18.00 Uhr in der Akademie Meran der Beitrag Kafkas zum Verständnis der modernen Bürokratie sowie sein Österreich-Bild präsentiert. Aus Sicherheitsgründen ist nur eine sehr begrenzte Zahl an Plätzen verfügbar und eine Anmeldung notwendig. Die Veranstaltung kann online auf Youtube (https://www.youtube.com/channel/UCQJ_Jvf_Vil0BhCf40pKcQA) und Facebook (https://www.youtube.com/akademiamerano) mitverfolgt werden.

• Titel: „Kafka, Österreich und die Bürokratie“

• Veranstalter: Akademie Meran, ÖAW

• Termin: 28.10.2020, 18.00 Uhr

• Sprache: Deutsch und Italienisch

• Eintritt: kostenlos mit Anmeldung (info@adsit.org)

• Veranstaltungsort: Akademie Meran, Innerhoferstr. 1, 39012 Meran; Youtube + Facebook

• Info: www.adsit.org, info@adsit.org, Tel 0473-237737