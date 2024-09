Kaiserhof in der Toskana

Von: luk

Meran – Vor Schulbeginn genossen über 60 Schüler und Schülerinnen des Kaiserhofs einen 14-tägigen Sprachaufenthalt in der Toskana. Auf dem Programm standen eine Woche Aufenthalt in Florenz und eine weitere in Orbetello. Vormittags hatten die Kaiserhöfler stets Unterricht und am Nachmittag wurden verschiedene Sehenswürdigkeiten besichtigt, so zum Beispiel der Dom von Florenz, der Palazzo Vecchio, die Uffizien und der Campanile von Giotto.

Zum Pflichtprogramm gehörte aber auch die Besichtigung verschiedener 5-Sterne-Hotels sowie die Verkostung typischer Spezialitäten der Toskana. Tagesausflüge führten die Gruppe aber auch nach Pisa, Siena, Rom und Pistoia. Ein Höhepunkt war sicherlich der Ausflug auf die „Isola del Giglio“. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer waren bei Familien untergebracht, damit man besser die italienische Sprache lernen kann. Schließlich besteht im Dezember die Möglichkeit, die Zweisprachigkeitsprüfung abzulegen. Dafür kommen die Lehrpersonen eigens aus Florenz in die Hotelfachschule Kaiserhof.

Das Projekt wird von der Fachgruppe Italienisch organisiert, wobei Emanuele Scollo der Hauptorganisator ist. Es war wieder ein Zusammentreffen von Genuss, Wissen, Unterhaltung und Kultur, freut sich Professor Scollo.