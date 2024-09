Kaiserhof in Prag

Von: mk

Prag – Bereits zum dritten Mal fährt eine Gruppe ausgewählter Schülerinnen und Schüler am Kaiserhof in Meran im Rahmen der Begabtenförderung nach Prag. Auswahlkriterien waren gute Bewertungen in Englisch, in Kochen, im Service sowie der Notendurchschnitt. Aber auch die Kommunikationsfähigkeiten und soziale Kompetenzen waren für die Entscheidung wichtig.

In Prag besuchen die Teilnehmerinnen und Teilnehmer die dortige Hotelfachschule und sind zwei Tage in der Küche eingesetzt. Auf dem Programm steht weiters der Besuch des Konzentrationslagers Theresienstadt sowie der Bierbrauerei Pilsen.

Die Stadtführung beinhaltet die Besichtigung der Prager Burg, des Wenzel-Platzes, der Goldenen Gasse und der Prager Altstadt. Nicht fehlen darf das Kafka-Museum sowie eine Ausstellung zum Kommunismus. Die Organisation der Studienfahrt erfolgte durch die Professoren Andreas Erlacher und Walter Mairhofer.