Kann ein kostenfreies Interrailticket für alle jungen Menschen Europas Zusammenhalt sichern?

Brixen – Auf der einen Seite der Brexit, auf der anderen Seite unzählige junge Menschen, die sich für Europa stark machen. Wohin geht Europa? Was macht Europa schwach? Was macht Europa stark? In Brixen findet am 11. Februar im Kulturzentrum Astra ein spannender Vortrag der beiden #FreeInterrail Initiatoren Martin Speer und Vincent-Immanuel Herr statt. Anschließend wird gemeinsam mit Landeshauptmann Arno Kompatscher diskutiert.

Vor fünf Jahren hatten die beiden jungen Berliner, Aktivisten und Autoren Herr und Speer eine Idee: Jeder 18-Jährige sollte ein kostenloses Interrail Ticket von der Europäischen Union (EU) zur Verfügung gestellt bekommen. Die beiden jungen Aktivisten kämpften für ihre Idee und konnten die Europäischen Kommission überzeugen. Mittlerweile wurden unter dem Titel DiscoverEU im Rahmen eines EU Pilotprojektes 70.000 Tickets vergeben und in den kommenden Jahren sollen 700 Millionen Euro nach dem Willen der EU Kommission in das Programm investiert werden: für die Zukunft Europas. „Die EU ist nicht immer greifbar, oft elitär. Wir sind überzeugt, wenn Jugendliche Europa besser kennenlernen, werden sie europäische Vielfalt schätzen können. Das sichert Frieden und stärkt grüne Verkehrsmittel in Europa.“ so Martin Speer und Vincent Immanuel Herr.

Derzeit touren Herr und Speer quer durch Europa und sprechen mit jungen Menschen, was sie bewegt, was sie von Europa verlangen und welches Gefühl sie von Europa haben. „Unser letzter Stopp auf dieser Interrail-Europareise ist Südtirol“, sagen Herr und Speer. „Ein Land, welches in Europa aufgrund seiner Geschichte bekannt ist und immer Teil des europäischen Schicksals war. Hier zeigt sich, wie wichtig es ist, gemeinsam an Lösungen zu arbeiten – über Grenzen hinweg.“

Auch Landeshauptmann Arno Kompatscher freut sich auf einen spannenden und europäischen Abend: „Wir dürfen nicht aufhören, über Europa zu sprechen. Dieses Friedensprojekt hat uns unzählige Vorteile gebracht, von denen unsere Großeltern nur träumen konnten.“ Auch er freue sich über die Erzählungen, die die beiden Berliner mitbringen. „Wir alle sind Europa. Neben Frieden und Einheit sind es Grundwerte und Grundrechte wie die Achtung der Menschenrechte und der Gleichheit, die Wahrung von Freiheit und Demokratie sowie die Sicherung der Rechtsstaatlichkeit, die Europa und uns Europäer verbinden und die Grundlage für das weitere Miteinander bilden.“

Herr und Speer kommen auf Einladung von Peter Natter, der selbst von Anfang an am Projekt #FreeInterrail beteiligt war „Genau solche Projekte wie #FreeInterrail oder junge Europäer wie Herr und Speer helfen der EU zum Erfolg. Es stimmt, manche Dinge laufen noch nicht perfekt in der EU, doch wir müssen daran glauben und wir müssen Europa lieben lernen – durch Begegnungen, Erfahrungen und Neugierde kann das gelingen“, so Natter. Die Veranstaltung findet im neuen Kulturzentrum Astra, Romstraße 11 in Brixen ab 20:00 Uhr statt. Nach dem Vortrag und der Diskussion gibt es einen kleinen Umtrunk, mit der Möglichkeit sich auszutauschen. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.

Vom 12.03.2020 bis 26.03.2020 können sich wieder alle 18- jährigen EU-Bürgerinnen und -Bürger auf dem Jugendportal der Europäischen Kommission für kostenlose Reisepässe bewerben. Mehr Infos unter: https://europa.eu/youth/discovereu.de