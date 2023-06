Kastelruth Seiseralm 1 gewinnt den 40. Oswald von Wolkenstein-Ritt

Seiser Alm – Bei der Jubiläumsausgabe des Oswald von Wolkenstein-Ritts gab es am Sonntag einen neuen Sieger. Zum ersten Mal in der 40-jährigen Geschichte von Südtirols größtem Reitspektakel holte sich die Mannschaft von Kastelruth Seiseralm 1 in der Besetzung Judith Hofer, Lukas Gasslitter, Walter Demetz und Marc Einsiedler die begehrte Standarte.

Das siegreiche Quartett von Kastelruth Seiseralm 1, das am Sonntag zum zehnten Mal am renommierten Ritt teilnahm, bewältigte die vier Turnierspiele – das Ringstechen am Kofel in Kastelruth, das Labyrinth am Matzlbödele in Seis am Schlern, den Hindernisgalopp am Völser Weiher in Völs am Schlern und den abschließenden Tor-Ritt auf Schloss Prösels – mit einer Gesamtzeit von 4.59,15 Minuten. Zwar konnten Judith Hofer, Lukas Gasslitter, Walter Demetz und Marc Einsiedler kein Turnier gewinnen, doch einen dritten (Labyrinth) und zwei vierte Plätze (Ringstechen, Tor-Ritt) einheimsen und sich dank der konstantesten Leistungen unter den insgesamt 37 teilnehmenden Reitermannschaften durchsetzen. Außerdem blieb Kastelruth Seiseralm 1 als einzige Mannschaft unter der „magischen“ 5-Minuten-Marke.

„Wir sind schon als Kinder hiergekommen, um den Oswald von Wolkenstein-Ritt zu verfolgen und haben dann als Erwachsene mehrmals teilgenommen. Heute ist bei unserem zehnten Start für uns alle ein Traum in Erfüllung gegangen und wir sind stolz, die Standarte geholt zu haben. Die Bedingungen waren bei teils starkem Regen nicht einfach, doch als wir zum letzten Spiel aufgebrochen sind, ist die Sonne rausgekommen“, strahlte die siegreiche Mannschaft bei der Siegerehrung auf Schloss Prösels.

Sarntal Nordheim und Jenesien Glaning auf dem Podium

Knapp geschlagen geben musste sich die Mannschaft von Sarntal Nordheim in der Besetzung Martin Thurner, Devid Aichner, Stefan Thurner und Hannes Jaider, die lediglich 2,03 Sekunden auf Kastelruth Seiseralm 1 einbüßte. Dieses Quartett entschied das Labyrinth für sich, hatte aber ausgerechnet beim Ringstechen mit der 15. Zeit gepatzt, das die Sarner Mannschaft vor knapp zwei Wochen im Rahmen der Qualifikation souverän für sich entschieden hatte. Das Podium beim 40. Oswald von Wolkenstein-Ritt komplettierte Jenesien Glaning in 5.15,06 Minuten in der Konstellation Markus Egger, Patrick Schweigkofler, Elisabeth Egger und Lukas Sanin. Diese Mannschaft hatte das erste Turnierspiel am Sonntagmorgen gewonnen, nämlich das Ringstechen am Kofel. Ebenfalls über einen Turniersieg freuen konnten sich Titelverteidiger Kastelruth Dorf (Hindernisgalopp) und Sarntal Rabenstein (Tor-Ritt).

Zufrieden zog im Rahmen der Siegerehrung der Präsident des Organisationskomitees, Klaus Marmsoler, Bilanz: „Wir haben heute eine tolle Jubiläumsausgabe mit sehr vielen begeisterten Zuschauern gesehen, auch wenn das Wetter nicht unbedingt auf unserer Seite war. Ich möchte allen Teilnehmern zu ihren Leistungen gratulieren und ganz besonders natürlich den siegreichen Mannschaften. Ein ganz großes Dankeschön geht an unser Team und die unzähligen freiwilligen Helfer, die den Oswald von Wolkenstein-Ritt Jahr für Jahr zu etwas ganz Besonderem machen. Aufwiedersehen im nächsten Jahr, wenn wir Teilnehmer wie Gäste am Sonntag, 26. Mai zur 41. Ausgabe unseres einzigartigen Spektakels begrüßen dürfen.“

Ergebnisse 40. Oswald von Wolkenstein-Ritt:

1. Kastelruth Seiseralm 1 4.59,15

2. Sarntal Nordheim 5.01,18

3. Jenesien Glaning 5.15,06

4. Kastelruth Königswarte 5.21,34

5. Kastelruth Dorf 5.26,09

6. Kastelruth Runggaditsch 5.29,09

7. Bozen 5.33,11

8. Ritten 5.33,26

9. Sarntal Rabenstein 5.33,41

10. Kastelruth Hauenstein 5.34,97