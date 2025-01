Katholische Frauenbewegung unterstützt „Wir wetten, dass …“

Von: mk

Meran – Die Katholische Frauenbewegung unterstützt die Aktion „Wir wetten, dass …“ des Evangelischen Frauenvereines Meran, überweist eine Spende und macht auf den Spendenaufruf aufmerksam, denn die Zukunft der Seniorinnen und Senioren brauche Sicherheit.

Auf die Aktion des Evangelischen Frauenvereines Meran über die Medien aufmerksam geworden, hat die Katholische Frauenbewegung beschlossen, dieses Projekt zu unterstützen.

Der Evangelische Frauenverein ist Eigentümer des Seniorenheims Bethanien und des Hotels Angelica in unmittelbarer Nähe in Obermais in Meran. Für das Haus Angelica ist ein soziales Projekt mit betreutem Wohnen geplant, welches Menschen zugutekommt, die sich nicht mehr vollständig selbst versorgen können.

Die Finanzierung der Gesamtkosten, die sich auf 4,5 Millionen Euro belaufen, wird neben der Mitfinanzierung durch die öffentliche Hand auf Spenden, Schenkungen und Beiträge von Privatpersonen und Banken zurückgegriffen. Der Verein möchte die Summe von 1,5 Millionen Euro durch eine Spendenaktion aufbringen und ruft die Südtiroler Bevölkerung auf: WIR WETTEN, DASS…. … innerhalb 28. Februar 2025 mit einer Spende von drei Euro pro Kopf das soziale Projekt Haus Angelica (betreutes Wohnen für Senioren) mitverwirklicht werden kann.

Wenn 536.933 (Stand 31.12.2023) Südtirolerinnen und Südtiroler drei Euro pro Kopf spenden, ergibt das die Gesamtsumme von 1.610.799 Euro. Damit wäre die fehlende Finanzierung gesichert.

„Als Katholische Frauenbewegung unterstützten wir die Aktion durch ein Inserat in der Mitglieder-zeitschrift ‚I bin dabei‘ und im Arbeitsheft ‚das Netz 2‘. Zudem hat der Diözesanvorstand bei seiner letzten Sitzung für diese Aktion gespendet, um seine Solidarität mit dem Evangelischen Frauenverein auszudrücken und ruft auch andere dazu auf“, sagt Irene Vieider, die Vorsitzende der Katholischen Frauenbewegung.