Schützenkompanie sammelt für den guten Zweck

Keks und Punsch für die Krebshilfe

Freitag, 13. Februar 2026 | 11:15 Uhr
SKAH Kekse und Punsch
Schützenkompanie „Andreas Hofer“ St. Leonhard in Passeier
Von: mk

St. Leonhard – Auch heuer hat die Schützenkompanie „Andreas Hofer“ St. Leonhard in Passeier mit selbstgemachten Keksen und Punsch Geld für die Passeirer Krebshilfe gesammelt. Ein Teil des Erlöses kommt außerdem dem Dienst für Arbeitsbeschäftigung „Werkstatt Passeier“ zugute.

Die Schützenkompanie „Andreas Hofer“ hat in der Vorweihnachtszeit eine Spendenaktion zugunsten der Passeirer Krebshilfe organisiert. Mit viel Engagement und Gemeinschaftssinn konnten durch den Verkauf von selbstgebackenen Keksen der Jungschützen sowie selbstgemachtem Punsch insgesamt 1.308,90 Euro gesammelt werden. Der Erlös dient zur Unterstützung von Menschen, die von Krebserkrankungen betroffen sind.

Dank der großzügigen Unterstützung der Dorfgemeinschaft kann die Passeirer Krebshilfe in ihrer wichtigen Arbeit gestärkt und den Betroffenen konkrete Hilfe angeboten werden. Neben der Passeirer Krebshilfe erhält auch der Dienst für Arbeitsbeschäftigung „Werkstatt Passeier“ einen Teil der gesammelten Spendengelder.

Die Schützenkompanie „Andreas Hofer“ bedankt sich herzlich bei allen, die zum Gelingen dieser erfolgreichen Spendenaktion beigetragen haben.

Bezirk: Burggrafenamt

