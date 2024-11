KiMM Together Gaming Party begeistert Meran

Von: lup

Meran – Am Wochenende verwandelte sich das KiMM Meran in ein Paradies für Spielefans. Die 24h Gaming Party “KiMM Together”, organisiert vom Verein DUNG, lockte mehrere hundert Besucherinnen und Besucher aller Altersgruppen in jeden Winkel des Vereinshauses.

Die Veranstaltung, die von Samstag früh bis in die Morgenstunden des Sonntags andauerte, bot ein breit gefächertes Angebot für alle Spielbegeisterten und feierte die Gaming- und Spielekultur. An rund 50 Videospiel-Stationen und mit einer Auswahl von über 200 Brett- und Kartenspielen konnten sich die Teilnehmerinnen und Teilnehmer voll und ganz ihrer Spielfreude hingeben – ob digital oder analog. Ein Highlight war die erste öffentliche Präsentation des Spielentwicklers Roberto Benetta und seinem Team von BR-Digital, welche gerade an einem Videospiel zur Südtiroler Sagenwelt arbeiten. Turniere, Talks, Escape Rooms rundeten das Angebot ab. Besonders ambitionierte Gamerinnen und Gamer kamen in der LAN Party Area auf ihre Kosten, wo einige Hartgesottene tatsächlich die vollen 24 Stunden durchhielten.

Neben dem Verein DUNG waren auch der Jugenddienst Meran im Zuge seiner Spieletage, der Moaser Spieletreff und der Spieleverein DinX maßgeblich an der Durchführung des Events beteiligt. Dank der Zusammenarbeit dieser Organisationen und der tatkräftigen Unterstützung zahlreicher Freiwilliger, u.a. dem Team um Christoph “Soffl” Weger und Eva Oberhofer, wurde die Gaming Party zu einem unvergesslichen Erlebnis. Ihnen und allen anderen Helferinnen und Helfern gilt Lob und Dank. Die Spiele-Community freut sich schon auf die nächste Ausgabe von “KiMM Together”, welche voraussichtlich am 22. November 2025 stattfinden wird!