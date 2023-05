Kindergärten verantwortungsvoll systemisch leiten und weiterentwickeln

Bozen – 23 Leiterinnen aus unterschiedlichen Kindergärten Südtirols haben sich mit dem Thema Leitung und Weiterentwicklung der Kindergärten auseinandergesetzt und dabei ihre Leitungskompetenzen ausgebaut.

Über zwei Jahre lang haben 23 Leiterinnen aus verschiedenen Kindergärten den Lehrgang “Leitungskompetenz entwickeln und ausbauen” besucht. Im Lehrgang setzten sich die Teilnehmerinnen mit dem systemischen Ansatz, der Funktion und den Aufgaben der Leitung im Kindergarten auseinander und erweiterten die Kompetenzen im Bereich der Führung, Organisationsentwicklung, Teamentwicklung, Kommunikation, Partizipation, Moderation, Sitzungsleitung, Präsentation und im Feedback.

Der Lehrgang wurde von der Pädagogischen Abteilung in enger Absprache mit der Landeskindergartendirektion der Deutschen Bildungsdirektion organisiert. “Im Lehrgang ging es nicht nur um reine Wissensvermittlung, die Teilnehmerinnen konnten auch ihre Organisationsstruktur und Führungs- beziehungsweise Managementfunktion reflektieren”, informierte Andrea Mittermair, Kursleiterin und Referentin des Lehrgangs. Weitere Lehrgangsreferentinnen waren Kathia Nocker, Shima Poostchi, Elisabeth Antenhofer, Melanie Pöhl und Kevin Hofer. Kathia Nocker, Trainerin in systemischer Kompetenzentwicklung und Organisationsberaterin, hatte die Gesamtleitung inne und legte großen Wert auf den Prozess und den anschließenden Transfer in die Praxis. “Die Kindergärten leisten einen wesentlichen Beitrag für eine gelingende und wohlwollende Gesellschaft. Die Leiterinnen sind somit nicht nur für das System Kindergarten verantwortlich, sondern gestalten maßgeblich Gesellschaft mit”, sagte Nocker.

Die Leiterinnen nehmen in der ersten Bildungsstufe eine Schlüsselfunktion ein und sind daher in engem Austausch mit der jeweiligen Direktorin des Kindergartensprengels. “Einen Kindergarten erfolgreich zu leiten, den gesellschaftlichen Auftrag im Blick zu haben, ihn nach außen zu vertreten und die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu führen, ist für jede Leiterin sowohl eine große Herausforderung als auch eine große Verantwortung”, betonte Renate Kollmann, Direktorin des Kindergartensprengels Meran, die neben Renate Rauter, Direktorin des Kindergartensprengels Mühlbach, stellvertretend für die Landeskindergartendirektion und die acht Direktorinnen der Kindergartensprengel an der Abschlussveranstaltung teilnahm. Renate Rauter dankte den Teilnehmerinnen für ihren tagtäglichen Einsatz in den Kindergärten: “Die Präsentation in den Lernteams zeugt von tiefer Reflexion und hoher Qualität im Lehrgang und darüber hinaus auch in den Kindergärten. Es ist beeindruckend, zu sehen, wie die Weiterentwicklung der Bildungsqualität durch kompetente Leiterinnen passieren kann.” Mit der Überreichung der Zertifikate fand die Veranstaltung ihren Abschluss.