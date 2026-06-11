Kinderstadt MiniBZ öffnet wieder ihre Tore

Von: mk

Bozen – Vom 22. Juni bis zum 3. Juli 2026 wird Bozen wieder zur Stadt der Kinder und Jugendlichen: In der Kinderstadt MiniBZ gestalten rund 950 Kinder und Jugendliche im Alter von sieben bis 14 Jahren ihre eigene Welt – mit Berufen, Politik, Medien, Kultur und vielen kreativen Angeboten. Erstmals in der Geschichte von MiniBZ waren bereits vor Beginn beide Wochen vollständig ausgebucht.

Auch heuer setzt die Kinderstadt besondere Schwerpunkte auf Bewegung, Kreativität und Zukunftskompetenzen. Im beliebten Bike Circuit können die jungen Bürgerinnen und Bürger ihre Geschicklichkeit auf zwei Rädern trainieren. In der Glaswerkstatt, im Farbenlabor und im Offenen Atelier entstehen kreative Kunstwerke, während die große Bauklötzellandschaft zum gemeinsamen Planen und Bauen einlädt.

Die MiniUniversity wurde weiter ausgebaut und bietet Kindern und Jugendlichen vielfältige Möglichkeiten zum Forschen, Entdecken und Lernen. Ergänzt wird das Angebot durch spannende Kooperationen, unter anderem mit dem Naturmuseum Südtirol, dem Talentcenter der Handelskammer Bozen und dem Amt für Weiterbildung der Provinz Bozen.

Wichtige Partner der Kinderstadt sind außerdem der CNA – Italienischer Handwerkerverband, der nationale Spielmobileverein Ali per Giocare sowie die Staatsbahn, die den jungen Bürgerinnen und Bürger interessante Einblicke in verschiedene Berufs- und Tätigkeitsfelder ermöglichen.

MiniBZ ist auch ein Ort der internationalen Begegnung. Heuer erwartet man Besuche der Kinderstädte MiniRegensburg und MiniNeapel sowie Fachkräfte aus Innsbruck und Erding. Besonders freuen wir uns über die Unterstützung unserer Freiwilligen aus Deutschland, Spanien und Griechenland.

Die jungen Journalistinnen der Kinderstadtzeitung BOH laden Medienvertreter herzlich ein, die Kinderstadt zu besuchen. Die Redaktion berichtet täglich über das Geschehen in MiniBZ und steht gerne für Interviews, Reportagen und Gespräche zur Verfügung. Wer die Kinderstadt aus der Perspektive ihrer jungen Bürgerinnen und Bürger kennenlernen möchte, findet bei BOH kompetente Ansprechpartnerinnen und spannende Geschichten aus dem Stadtleben.