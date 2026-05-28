Kindgerechter Bereich in der Pfarrkirche Bruneck gestaltet

Von: mk

Bruneck – In der Pfarrkirche Bruneck wurde ein neuer Kinderbereich eingerichtet. Die Initiative dazu ging von der Katholischen Jungschar Südtirols aus und wurde gemeinsam mit den Kindern der Jungschargruppe Bruneck sowie der Pastoralassistentin Julia Engl umgesetzt.

Im Mittelpunkt des Projekts stand die aktive Beteiligung der Kinder: Gemeinsam sammelten sie Ideen, planten die Gestaltung und halfen tatkräftig bei der Umsetzung mit. So waren die Kinder beim Aussuchen der Materialien beteiligt, bauten selbst Regale zusammen und gestalteten den Bereich nach ihren Vorstellungen mit. Entstanden ist ein gemütlicher Ort mit Sitzmöglichkeiten, einem kleinen Zelt als Rückzugsort sowie Kuscheltieren und Regalen mit religiösen Kinderbüchern, Malvorlagen und Buntstiften. Der neue Bereich wurde beim Familiengottesdienst am Muttertag feierlich eingeweiht.

Mit dem Projekt „Kindgerechte Räume in Kirchengebäuden“ möchte die Katholische Jungschar Südtirols ein Zeichen für eine kinderfreundliche Kirche setzen. „Kinder sind ein wichtiger Teil unserer Pfarrgemeinden. Sie sollen Kirche nicht nur besuchen, sondern sie mitgestalten und als Ort erleben können, an dem sie willkommen sind, sich wohl fühlen und Platz haben“, betont Miriam Tirello, 3. Vorsitzende der Katholischen Jungschar Südtirols. „Wenn Kinder ihre Ideen einbringen dürfen und ernst genommen werden, entsteht Kirche auf Augenhöhe.“

Eine kindgerechte Kirche bringt viele Vorteile: Dadurch erleben Kinder die Kirche als einen offenen und einladenden Ort, Berührungsängste werden abgebaut, Familien fühlen sich willkommen und eingebunden. Gleichzeitig entstehen Räume für Begegnung und Gemeinschaft. Kinder können den Kirchenraum auf ihre Weise entdecken und von klein auf positive Erfahrungen mit Kirche und Pfarrgemeinde sammeln.

Die Jungschar Bruneck und die Katholische Jungschar Südtirols hoffen, dass das Projekt auch andere Pfarreien dazu ermutigt, Kirchenräume stärker an den Bedürfnissen von Kindern auszurichten.