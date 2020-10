Kiwanis Junior Club Bruneck: Vorstand ist komplett

Bruneck – Nachdem bei der ersten Sitzung im neuen Club-Jahr Anfang September bereits Josef Egger (vorderste Reihe links) zum neuen Präsidenten gewählt wurde, wurden bei der jüngsten Sitzung des Clubs alle weiteren Vorstandsmitglieder gewählt (im Bild von links hinten): Franz Bernhard (Past Präsident), Moser Simon (PR-Beauftragte), Knollseisen Martin (Präsident Elect), Oberhollenzer Jonas (Schatzmeister), Egger Josef (Präsident) und Lea Hainz (Sekretär*in).

Nicht im Bild ist Matteo Scalzini (Chairman Clubentwicklung).

Die Clubmitglieder bedanken sich bei dem scheidenden Präsident Bernhard Franz für seinen Einsatz im vergangenen turbulenten Jahr. Es konnten wieder beträchtliche Beträge an bedürftige Familien in Not gespendet werden.

Auch nächstes Jahr sind wieder verschiedene Events geplant, darunter das beliebte charity Golfturnier.

Der Kiwanis Junior Club Bruneck wurde 2007 gegründet und zählt 16 Mitglieder im Alter von 20 bis 34. Das zentrale Motto von Kiwanis ist „Serving the Children of the World“. Ganz nach diesem Leitsatz setzt sich der Kiwanis Club Junior Bruneck speziell für Kinder und Familien in Not in Südtirol ein. Durch Medienberichte wird man oft auf das Elend überall auf der Welt hingewiesen. Dabei vergisst man oft das Schicksal der Menschen in unserer Umgebung. Genau hier will der KCJ Bruneck helfen.