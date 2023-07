Klausen: Schützen renovieren das Kriegerdenkmal am Friedhof

Klausen – Der Schützenkompanie Klausen war es ein Anliegen, das in die Jahre gekommene Kriegerdenkmal der gefallenen Klausner im Ersten und Zweiten Weltkrieg zu renovieren, da die Fassade teils bröckelte und die Namen der Gefallenen nicht mehr richtig lesbar waren. Deshalb wurde beschlossen, dass dieses Denkmal vom Restaurator Egon Lanthaler restauriert werden soll.

Um dieses Projekt finanzieren zu können, wurde ein Teil des Betrages von der Stiftung Sparkasse beigesteuert, der Restbetrag würde über den Seppele Kirchtig eingenommen.

Der „Seppele Kirchtig“ ist ein Frühschoppen, das seit drei Jahren von einigen Bewohnern der St. Josefstraße in Klausen organisiert wurde. Da es aber ein sehr großer Aufwand war, dieses Fest allein zu organisieren, wurde die Schützenkompanie Klausen gefragt, ob sie die Organisation dieses Festes übernehmen wolle. Das Fest findet immer am Samstag vor oder nach dem 19. März statt, welcher auch als „Josefitag“ gilt.

“Der Heilige Josef gilt als Schutzpatron der Arbeiter, vorrangig der Zimmerleute, der Ehepaare und der Familien. Er ist zudem der Landespatron Tirols und somit gilt der Josefitag im ganzen Land als Feiertag, leider ist er durch die unrechtliche Annektierung Italiens mit dem Dekret vom 5. März 1977 abgeschaffen worden und ist somit kein anerkannter gesetzlicher Feiertag mehr. Die Wiedereinführung dieses katholischen Feiertages wäre eine Bereicherung für Süd-Tirol und ein sichtbares Bekenntnis zu unserer Tiroler Identität. Die Idee hinter diesem Kirchtag ist es, das Bewusstsein für diesen wichtigen Tiroler Feiertag wieder zu erlangen und würdigen, hierzu eignet sich die St. Josefstrasse in Klausen als perfekter Ort. Das Gelände, auf dem das Frühshoppen stattgefunden hat, wurde von der Firma Matrial zu Verfügung gestellt, deshalb möchten man Ihr einen großen Dank aussprechen. Ein weiterer Dank gilt den ganzen Sponsoren, welche es durch ihre großzügige Spende an Sachpreisen ermöglicht haben, eine große Lotterie zu organisieren, mit der das restliche Geld für die Restaurierung aufgetrieben wurde. Durch die vielen positiven Rückmeldungen der Einwohner Klausens sind wir zum Entschluss gekommen, dass dieses Fest von nun an jedes Jahr gefeiert wird, und freuen uns deshalb schon, euch nächstes Jahr wieder begrüßen zu dürfen”, so die Schützen in Klausen.