Königlicher Besuch bei Bischof Ivo Muser

Bozen – Am 30. Dezember empfing Bischof Ivo Muser besonderen Besuch: Zwölf Sternsinger und Sternsingerinnen aus Deutschnofen überbrachten ihm als die „Heiligen Könige“ Segenswünsche für das neue Jahr und Weihrauch.

In diesen Tagen sind in Südtirol über 5.000 Kinder als Sternsinger:innen unterwegs, bringen Segen und sammeln Spenden. Jährlich klopft eine Sternsingengruppe auch an die Tür des Bischofs und stattet ihm einen königlichen Besuch ab. In diesem Jahr hatte die Sternsingengruppe aus Deutschnofen die Ehre, Bischof Ivo Muser zu besuchen. Vor der Krippe im Pastoralzentrum brachten die zwölf „Heiligen Könige“ musikalische Segenswünsche dar, überreichten ihm Weihrauch und sammelten die Spenden ein. Bischof Ivo Muser zeigte sich erfreut über den Besuch und richtete einen herzlichen Dank an alle Sternsinger:innen: „Ich danke allen Kindern, die im Rahmen der Aktion Sternsingen Gutes tun. Durch das Sternsingen werden viele Kinder zu Botschafterinnen und Botschaftern der Menschlichkeit, des Glaubens und der Hoffnung. Sie bringen den Segen zu den Menschen in Südtirol und tragen diesen auch in die Welt hinaus.“

Besonderer Moment für die Kinder

Irene Ziterni organisiert das Sternsingen in Deutschnofen und begleitete die Gruppe zum Bischof. „Der Besuch beim Bischof war für uns alle ein besonderes Erlebnis. Wir freuten uns sehr über diese Begegnung, stellten ihm Fragen und tauschten uns mit ihm aus“, berichtet Ziterni. Sie ergänzt: „Welche Sternsingengruppe den Bischof besuchen darf, entscheidet jedes Jahr eine Verlosung der Katholischen Jungschar Südtirols. Dieses Jahr hatten wir, die Sternsingengruppe aus Deutschnofen, das Glück.“

Hilfe unter einem guten Stern

Die Aktion Sternsingen, organisiert von der Katholischen Jungschar Südtirols, ist die größte Hilfsaktion von Kindern für Kinder. Seit 1958 ziehen die Sternsinger:innen in Südtirol von Haus zu Haus, bringen Segen und sammeln Spenden. Tausende Kinder engagieren sich im Rahmen der Aktion Sternsingen für eine „Hilfe unter einem guten Stern“. Jedes Jahr werden mit den Spenden über 100 Solidaritätsprojekte in Ländern des Globalen Südens unterstützt. Die Projekte werden in Zusammenarbeit mit dem Missionsamt der Diözese Bozen-Brixen ausgewählt und bieten Menschen in Not benötigte Unterstützung und Hoffnung.