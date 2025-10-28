Aktuelle Seite: Home > Unterhaltung > Kultur > Kooperation für gesunde und nachhaltige Schulen
Sanitätsbetrieb und Umweltagentur arbeiten zusammen

Kooperation für gesunde und nachhaltige Schulen

Dienstag, 28. Oktober 2025 | 16:57 Uhr
Kooperation_Umwelt_Gesundheit_Schule_Umweltagentur_Sanitätsbetrieb_Hubert Messner_Peter Brunner_Vera Brunetti
LPA/Vera Brunetti
Schriftgröße

Von: mk

Bozen – Der Südtiroler Sanitätsbetrieb und die Landesagentur für Umwelt- und Klimaschutz haben kürzlich in Bozen eine Kooperationsvereinbarung unterzeichnet. Ziel ist es, in den Schulen des Landes Wissen und Bewusstsein für Gesundheit und Umwelt zu fördern. Die Vereinbarung gilt fünf Jahre und ist für beide Partner kostenneutral.

Mit dieser Zusammenarbeit setzen Sanitätsbetrieb und Umweltagentur den Landespräventionsplan 2021–2025 zur gesundheitsfördernden Schule um. Darin ist vorgesehen, dass Schule, Gesundheitswesen und Umweltbereich gemeinsam arbeiten, um Schülerinnen und Schüler zu verantwortungsbewusstem und gesundem Verhalten anzuregen. Die Kooperation diene somit dem Schutz der eigenen Gesundheit und der Umwelt, sagen Umweltlandesrat Peter Brunner und Gesundheitslandesrat Hubert Messner, die die Zusammenarbeit gemeinsam vorangebracht haben.

“Umweltbildung ist Zukunftsbildung. Wer lernt, achtsam mit Ressourcen umzugehen, schützt nicht nur die Natur, sondern auch die eigene Lebensqualität und kann bewusste Entscheidungen treffen”, unterstreicht Umweltlandesrat Brunner. “Gesundheit und Umweltschutz gehören zusammen. Mit der Kooperation unterstützen wir Lehrkräfte, Themen wie Bewegung, Ernährung, psychische Gesundheit oder nachhaltigen Konsum in den Schulalltag zu integrieren”, betont Gesundheitslandesrat Messner.

Die Kooperation folgt dem internationalen Konzept der “global and planetary health”. Dieser Ansatz betrachtet die Gesundheit von Menschen, Tieren und Umwelt als untrennbar miteinander verbunden. Schule gilt dabei als ein zentraler Ort, um Werte und Verhalten für das Gemeinwohl zu stärken, weil sie junge Menschen und über sie auch Familien erreicht.

Im Rahmen der Vereinbarung bietet die Umweltagentur kostenlose Bildungsangebote an, und zwar interaktive Workshops, Ausstellungen und Lernstationen z.B. zu den Themen Klimaschutz, Abfallvermeidung, nachhaltiger Konsum, erneuerbare Energien, Schutz der Wasserressourcen und Luftqualität. Die Schulklassen können diese Angebote direkt in der Schule nutzen. Lehrkräfte erhalten Materialien und fachliche Beratung. Der Sanitätsbetrieb macht die Angebote bekannt und dokumentiert die abgewickelten Aktionen über den Landespräventionsplans. Außerdem werden die Ergebnisse der Aktivitäten in zusammengefasster Form dem intersektoralen Arbeitstisch “Schule – Gesundheit” übermittelt.

Bezirk: Bozen

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Bezirke

Bozen

Meistkommentiert
“Bitte keine Leggings”
Kommentare
36
“Bitte keine Leggings”
Halloween: So schützt ihr eure Fellnasen
Kommentare
32
Halloween: So schützt ihr eure Fellnasen
Südtirol heißt die “Olympischen Winterspiele Milano Cortina“ willkommen
Kommentare
30
Südtirol heißt die “Olympischen Winterspiele Milano Cortina“ willkommen
“Ein Imageschaden für das Land? Grotesk!”
Kommentare
30
“Ein Imageschaden für das Land? Grotesk!”
Erneut Schutzhütte in den Alpen verwüstet
Kommentare
27
Erneut Schutzhütte in den Alpen verwüstet
Anzeigen
Krypto-Chancen trotz Risiken
Krypto-Chancen trotz Risiken
FedMining wächst weiter
So geht Jobsuche mit Außenwerbung
So geht Jobsuche mit Außenwerbung
Wenn’s hängen bleibt:
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2025 First Avenue GmbH
 