Kräuterglück: Schülerinnen begeistern mit kreativem Galadinner

Von: mk

Kortsch – Unter dem Motto „Kräuterglück – Aus dem Herzen der Natur“ veranstaltete die vierte Klasse der Fachschule für Hauswirtschaft und Ernährung Kortsch am 08. Mai 2026 ein besonderes und stimmungsvolles Galadinner. Das Projekt wurde im Rahmen der Unterrichtsfächer Eventmanagement, Raumgestaltung sowie Küchenführung/Gemeinschaftsverpflegung organisiert und bot den Schülerinnen die Möglichkeit, ihr in den vergangenen vier Schuljahren erworbenes Wissen und Können eindrucksvoll unter Beweis zu stellen.

Mit großem Engagement, Kreativität und Liebe zum Detail plante die Klasse gemeinsam mit den Fachlehrerinnen Sabine Platzgummer (Küchenführung/Gemeinschaftsverpflegung), Christine Gufler (Speisen- und Getränkeservice, Eventmanagement) sowie Sinja Telser (Raumgestaltung) die gesamte Veranstaltung. Von der Gestaltung der Einladungskarten über die stilvolle Dekoration der Räumlichkeiten bis hin zur Vorbereitung des mehrgängigen Menüs und dem professionellen Service am Abend wurde jedes Detail sorgfältig umgesetzt.

Das Thema „Kräuterglück“ zog sich wie ein roter Faden durch den gesamten Abend. Frische Kräuter aus dem Garten verfeinerten nicht nur die Speisen, sondern verliehen auch der Dekoration und dem Ambiente eine besondere natürliche Eleganz. Die Gäste wurden herzlich empfangen und kulinarisch verwöhnt.

Das Menü überzeugte mit außergewöhnlichen Kreationen: Ein „Gruß aus der Küche“ eröffnete den Abend, gefolgt von einem Vorspeisenbuffet, verfeinert mit Kräutern aus dem Garten. Besonders begeisterte die Ricotta-Blume mit Vinschger Safran, Bärlauch-Pesto, Cocktailtomaten und Parmesanschaum. Als Hauptgang wurde rosa gebratenes Flankensteak mit cremigem Kartoffelpüree und Spargelgemüse serviert. Den krönenden Abschluss bildete das süße Finale „Frisch gepflanzt“, das originell und kunstvoll in einem essbaren Blumentöpfchen kredenzt wurde.

Eltern, Familienangehörige, Freunde, Lehrpersonen, Mitarbeiterinnen der Fachschule sowie die Schulleitung zeigten sich begeistert von der Professionalität, dem Organisationstalent und dem Können der 13 Schülerinnen der vierten Klasse. In stilvollem Ambiente und mit musikalischer Umrahmung entstand ein Abend voller Genuss und beeindruckender Fachkompetenz.

Der gelungene Abend wird allen Beteiligten noch lange in schöner Erinnerung bleiben und zeigte einmal mehr die hohe Qualität der Ausbildung an der Fachschule für Hauswirtschaft und Ernährung Kortsch sichtbar.