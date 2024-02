Krieg im Nahen Osten: Kirchensammlung fÃ¼r die Betroffenen

Bozen – Am kommenden Sonntag, 18. Februar 2023, dem ersten Fastensonntag, wird in allen italienischen Kirchen und somit auch in Südtirol für die unter dem Konflikt im Heiligen Land leidenden Menschen gesammelt. Die Caritas wird dafür sorgen, dass die Hilfe dort ankommt, wo sie am dringendsten benötigt wird.

Unter extrem schwierigen Bedingungen leben zurzeit Millionen von Menschen innerhalb und außerhalb des Gazastreifens. Das Caritas-Netzwerk hat Tausende von freiwilligen Helfern und Mitarbeitern mobilisiert, um diesen vertriebenen Familien mit humanitärer Hilfe und lebensnotwendigen Gütern zu helfen.

Schwierige Situation im Gazastreifen

„Die Mehrheit der vertriebenen Bevölkerung des Gazastreifens ist in stark überfüllten UN-Unterkünften untergebracht, in denen katastrophale hygienische Bedingungen herrschen, welche das Krankheitsrisiko erhöhen“, berichtet Sandra D’Onofrio, die die internationale Zusammenarbeit der diözesanen Caritas koordiniert. Besonders besorgniserregend ist die gesundheitliche Situation der älteren Menschen, schwangeren Frauen und Menschen mit Behinderungen.

Auf der laufend aktualisierten Homepage der Caritas (https://caritas.bz.it/aktuelles/news/detail/palaestina) gibt es weitere Informationen zur Lage im Hilfsgebiet und zu den Hilfsaktionen.

Aufruf zur Unterstützung

Die Diözese Bozen-Brixen ruft alle dazu auf, sich der Sammlung anzuschließen. Die Spenden können mit dem Vermerk „Palästina Kirchensammlung“ auf die folgenden Konten der Caritas Diözese Bozen-Brixen überwiesen werden:

• Raiffeisen Landesbank: IBAN: IT42F0349311600000300200018

• Südtiroler Sparkasse: IBAN: IT17X0604511601000000110801

• Südtiroler Volksbank: IBAN: IT12R0585611601050571000032

• Intesa Sanpaolo: IBAN: IT18B0306911619000006000065