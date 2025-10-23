Aktuelle Seite: Home > Unterhaltung > Kultur > Künstliche Intelligenz: Wandel von pädagogischen Prozessen im Fokus
Thema "Bildung gestalten mit, trotz und ohne KI“

Künstliche Intelligenz: Wandel von pädagogischen Prozessen im Fokus

Donnerstag, 23. Oktober 2025 | 17:04 Uhr
Referent Thomas Nàrosy
LPA/Deutsche Bildungsdirektion/Margit Pichler
Schriftgröße

Von: mk

Auer – “Bildung gestalten mit, trotz und ohne KI“: Darüber diskutierten am 23. Oktober über 100 Führungskräfte der deutschen Kindergärten und Schulen. An dieser Herbsttagung nahmen Bildungslandesrat Philipp Achammer, Bildungsdirektor Gustav Tschenett, Landesschuldirektorin Sigrun Falkensteiner, Landeskindergartendirektorin Helena Saltuari, Landesmusikschuldirektorin Alexandra Pedrotti und der Landesdirektor für die deutschsprachige Berufsbildung Peter Prieth teil. Organisiert wurde die Veranstaltung von der Deutschen Bildungsdirektion.

Von den Möglichkeiten der Künstlichen Intelligenz, welche Herausforderungen ihre Anwendung für Schule und Unterricht mit sich bringe, sprach Landesrat Philipp Achammer und wies auf die Komponente Mensch hin: “Die Gestaltung von Bildung in Zeiten rasanten technologischen Wandels erfordert Weitblick und eine Menge Verantwortung. Künstliche Intelligenz kann pädagogische Prozesse zwar bereichern, ersetzt jedoch keinesfalls die zentrale Rolle der Menschen dahinter. Unser Auftrag ist es, Bildung mit, trotz und auch ohne KI menschlich, reflektiert und zukunftsorientiert zu gestalten.”

Diplom-Erziehungswissenschaftler Jöran Muuß-Merholz reiste in seinem Vortrag in die Zukunft und sprach von der Bildungslandschaft der Zukunft und vom Lernen nach Digitalisierung und KI. Er ist Autor des Buches “Schule 2035 – Lernen nach Digitalisierung & KI”, das in Kürze bei Beltz erscheint. Darin werden fünf Schulen aus dem Jahr 2035 porträtiert, die jeweils sehr verschiedene Pädagogiken, Methoden und Technologien nutzen und sich auch in ihren Zielen und Werten stark voneinander unterscheiden. Die Debatte um Pädagogik und Technologie sei, betonte Jöran Muuß-Merholz, auf einer neuen, fortgeschrittenen Ebene zu führen.

Thomas Nárosy, Bildungsinnovations-Berater, Projektmanager und Autor, vertiefte das Thema “KI? Lernkultur!” Die mit KI verbundenen “Kippfragen” machen Digitalisierung so einmal mehr zu einer Führungsfrage, unterstrich Nárosy in seinen Ausführungen. Gefragt sei dabei insbesondere Führungshandeln, das in der Lage ist, in einer noch unklaren, dennoch drängenden Situation Orientierung zu geben und Hilfestellung zu leisten, gemeinsam solide, bildungsgerechte Antworten zu geben und gute Praxis zu entwickeln.

Abgeschlossen wurde die Herbsttagung mit Themen-Tischen “Bildung gestalten mit, trotz und ohne KI”, dem Thema, das die Führungskräfte der deutschen Schulen und Kindergärten in Gegenwart und mit Blick auf die Zukunft beschäftigt.

Bezirk: Überetsch/Unterland

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Bezirke

Überetsch/Unterland

Meistkommentiert
“Eine halbe Million Euro für einen Haufen Steine”
Kommentare
95
“Eine halbe Million Euro für einen Haufen Steine”
Mehrheit zufrieden mit Meloni-Regierung
Kommentare
33
Mehrheit zufrieden mit Meloni-Regierung
Doch nicht nur Werbung mit “Alto Adige” bei Olympischen Winterspielen
Kommentare
31
Doch nicht nur Werbung mit “Alto Adige” bei Olympischen Winterspielen
Crack-Pfeifen in Bozner Waltherpark
Kommentare
28
Crack-Pfeifen in Bozner Waltherpark
Die rechtsextreme Gruppe hinter dem Busangriff in Italien
Kommentare
24
Die rechtsextreme Gruppe hinter dem Busangriff in Italien
Anzeigen
Die Schule im Mittelpunkt
Die Schule im Mittelpunkt
Didacta Italia – Edizione Trentino
Terner Bauernkuchl
Terner Bauernkuchl
Puschtra Korn, Kost und Kultur in Terenten
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2025 First Avenue GmbH
 