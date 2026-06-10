Aktuelle Seite: Home > Unterhaltung > Kultur > Kultur als verbindende Kraft
Vorschläge zur Entwicklung von strategischen Leitlinien

Kultur als verbindende Kraft

Mittwoch, 10. Juni 2026 | 10:57 Uhr
foto5
LPA/Ressort Landesrat Alfreider/Bruno Benedett
Schriftgröße

Von: mk

Bozen – Die kulturelle Arbeit in Südtirol weiterzuentwickeln und zu fördern: Dies ist das Ziel des Landeskulturbeirates, der dieses Anliegen bei einer Sitzung am 9. Juni vertieft hat. Für die Erarbeitung von strategischen Leitlinien für die Kulturarbeit in Südtirol waren bereits im Vorfeld Vorschläge und Anregungen gesammelt worden und wurden nun bei der Sitzung gebündelt und nach Schwerpunkten geordnet. Besprochen wurden Themenbereiche wie Ehrenamt, Monitoringstelle, interkulturelle Zusammenarbeit, Fair Pay. Nun geht es um die Erarbeitung umsetzbarer Maßnahmen innerhalb dieser Legislatur.

“Kultur und Bildung sind zentrale gesellschafts-, demokratie- und kulturpolitische Instrumente, die den Zusammenhalt stärken und soziale Brüche überwinden helfen können”, unterstreicht Landesrat Philipp Achammer: “Junge Menschen sollen stärker in kulturelle Prozesse eingebunden, ihre Ideen aufgegriffen und ihre aktive Mitgestaltung gefördert werden. In herausfordernden Zeiten müssen Begegnungsräume geschaffen und gestärkt werden, damit Menschen unterschiedlicher kultureller Hintergründe miteinander in Austausch treten können. Kultur kann als verbindende Kraft dazu beitragen, eine offene, inklusive und solidarische Gesellschaft zu stärken. Analoge Räume und persönliche Begegnungen sollen bewusst gefördert werden. Ein freies, vielfältiges und barrierefreies kulturelles Geschehen muss für alle zugänglich sein. Bestehende kulturelle Initiativen sollen gestärkt und neue Formate entwickelt werden, sowohl in den Städten als auch in den Peripheriegebieten.”

Dies, betont Landesrat Marco Galateo, sei ein sehr wichtiger Moment, denn es sei die erste Legislaturperiode, in der die drei Kulturbeiräte sich über ein gemeinsames strategisches Arbeitspapier austauschen. Landesrat Galateo verwies auf die Vielfalt der Kulturen in Südtirol und auf die Bedeutung der Wirtschaft auch in der Kreativwirtschaft, jenen Wirtschaftssektor, der auf individueller Kreativität, Kultur, Talent und geistigem Eigentum basiert und darauf abzielt, durch die Schaffung und Vermarktung origineller Produkte, Dienstleistungen oder Inhalte Wohlstand und Arbeitsplätze zu generieren. “Es ist der gemeinsame Wille aller, den Zugang zur Kultur niederschwellig zu gestalten, dabei aber das bestehende kulturelle Niveau stets hoch zu halten”, betont Landesrat Galateo. Auch sei es wichtig, Synergien zu schaffen.

“Lebendige Kultur hält eine Gesellschaft am Leben”, weist Landesrat Daniel Alfreider hin: “Kultur gehört unabdingbar zu einer Gemeinschaft. Die Sicherheit von Investitionen in die Kultur zu gewährleisten, ist nicht nur eine Frage des Geldes und der Verwaltung. Ebenso wichtig sind schnellere und unbürokratische Abläufe, um unsere Vereine bestmöglich zu unterstützen. Einen zentralen Stellenwert hat zudem die Zusammenarbeit mit Bildungseinrichtungen, da sie eine wesentliche Voraussetzung dafür ist, die junge Generation an Kultur und Vereinsleben heranzuführen.”

Bezirk: Bozen

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Bezirke

Bozen

Meistkommentiert
Öffis in Südtirol: Alltagstauglich oder doch keine echte Alternative?
Kommentare
66
Öffis in Südtirol: Alltagstauglich oder doch keine echte Alternative?
Club Max: Endgültige Schließung steht im Raum
Kommentare
60
Club Max: Endgültige Schließung steht im Raum
Lehrer in Südtirol erhalten Gehaltserhöhungen von bis zu 6.000 Euro
Kommentare
56
Lehrer in Südtirol erhalten Gehaltserhöhungen von bis zu 6.000 Euro
Wüstentage streifen Südtirol
Kommentare
32
Wüstentage streifen Südtirol
Bruneck führt flächendeckend Tempo 30 ein
Kommentare
28
Bruneck führt flächendeckend Tempo 30 ein
Anzeigen
Sommer 2026 in der Skiworld Ahrntal
Sommer 2026 in der Skiworld Ahrntal
Wandern, Action und Bergerlebnisse für die ganze Familie.
SANLUI Real Estate
SANLUI Real Estate
Neue Maßstäbe in der Südtiroler Immobilienvermittlung
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2026 First Avenue GmbH
 