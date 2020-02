Kulturzentrum Trevi ist beliebt

Plattform für verschiedenste Kulturinitiativen: Am 7. Februar startet das Zentrum Trevi in Bozen sein kulturelles Frühjahrsprogramm. Foto: LPA/Thomas Laconi.

Bozen – Zwölf Ausstellungen und Events zu verschiedenen Themen begleiten Kulturinteressierte im Zentrum Trevi in Bozen durch den Frühling 2020.

100.000 Besucherinnen und Besucher: Mit diesem neuen Rekord ging das Jahr 2019 im Kulturzentrum “Claudio Trevi” in Bozen zu Ende. Dazu hatte auch die überaus erfolgreiche Herbstsaison beigetragen.

In der Frühjahrssaison 2020 will die von der Landesabteilung Italienische Kultur geführte Einrichtung in der Kapuzinergasse an diesen Erfolg anknüpfen. Auf dem Programm von Februar bis Ende Juni steht ein reichhaltiges Angebot an verschiedensten Kulturinitiativen. Dieses sei auch auf die steigende Nachfrage von Seiten der lokalen Kulturtreibenden zurückzuführen, wie der Landesrat für italienische Kultur Giuliano Vettorato gestern bei der Vorstellung der Frühjahrssaison im Trevi-Zentrum betonte.

“Das Knacken der 100.000er Marke bei den Besucherzahlen im vergangenen Jahr stimmt uns zuversichtlich”, erklärte Vettorato. “Auch 2020 möchten wir den Bürgerinnen und Bürgern namhafte Veranstaltungen anbieten und zugleich weiterhin die Zusammenarbeit zwischen verschiedenen Kulturträgern fördern. Auf diese Weise können wir neue Publikumsschichten gewinnen, was ein wichtiges Ziel von uns ist.”

Zwölf Ausstellungen, zahlreiche Highlights

Von Februar bis Ende Juni werden zwölf Ausstellungen in den verschiedenen Räumlichkeiten im Unter-, Erd- und Obergeschoss des Trevi-Zentrums gezeigt. Zu jeder einzelnen von ihnen sind zahlreiche Veranstaltungen und Buchpräsentationen geplant, die zusätzliche Aufmerksamkeit für die gezeigten Exponate bringen sollen.

Den Auftakt macht ab 7. Februar die Ausstellung zu den flexiblen Maschinen von Bruno Munari (“Munari in movimento – parte 1”), bedeutender Künstler und Grafikdesigner des 20. Jahrhunderts. Weitere Highlights sind das Projekt “Tra sogno e realtà” (“Zwischen Traum und Wirklichkeit”), eine Erzählung über das Leben anhand der Malerei, eine Schau über das Werk von Federico Fellini, die Reihe “Waiting for… Sustainability Festival” zum jährlichen Nachhaltigkeits-Festival der Freien Universität Bozen und die Ausstellung internationaler Fotoreporter mit dem Titel “Mese della fotografia sui temi Muri” anlässlich des 30. Jahrestags des Falls der Berliner Mauer.