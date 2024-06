KVW-Bozen-Gries und Rheuma-Liga: Alles über Osteoporose!

Von: mk

Bozen – Auf Initiative von Anton Fischnaller der KVW-Ortsgruppe Bozen-Gries fand kürzlich ein Vortrag im gut besetzten, wunderschönen Saal Münzbank in Gries mit Dr. Paul Trebo, Rheumatologe am Krankenhaus in Bozen, zum Thema Osteoporose statt.

Nach der Begrüßung durch einen Vertreter der KVW-Ortsgruppe Bozen-Gries stellte die Rheuma-Liga ihr umfangreiches Programm vor. Im Speziellen wurde auf die Bewegunstherapiekurse in Bozen eingegangen und es wurde mitgeteilt, dass das Kursprogramm, das im Herbst startet, sehr umfangreich sein wird. Weiterhin wurde angemerkt, dass die Anmeldungen zu den Kursen wieder online oder auch telefonisch erfolgen können.

Dr. Trebo startete mit der Erklärung, dass Osteoporose eine Skeletterkrankung sei, die durch verminderte Knochenmasse und -qualität einhergeht und daher zu vermehrter Knochenbrüchigkeit und Frakturen führt. Die häufigsten Frakturen sind Oberschenkel-, Oberarm-, Handgelenk- und Wirbelkörperfrakturen. Auch führte er aus, dass Frauen öfters als Männer betroffen seien. Ein Erwachsenenskelett hat 206 Knochen, die sich ständig im Auf- und Abbau befinden. Sie stützen den Körper und schützen die inneren Organe, sind blutbildend und Depot für Salze. Weiterhin führte er aus, dass es nicht beeinflussbare und beeinflussbare Risikofaktoren für verminderte Knochenmasse gibt. Nicht beeinflussbare Faktoren sind zum Beispiel das Alter und das Geschlecht.

Beeinflussbare Risikofaktoren können unter anderem Nikotinkonsum, Alkoholabusus und auch Bewegungsmangel sein. Osteoporose verläuft beschwerdefrei und wird deshalb auch als stille Krankheit bezeichnet. Beschwerden treten erst auf, sobald eine Fraktur auftritt. „Aus diesem Grund bedanken wir uns von Herzen bei der KVW-Ortsgruppe Bozen Gries, die uns die Möglichkeit gegeben hat, über Osteoporose aufzuklären. Weiterhin möchten wir das spezielle Bewegungsangebot für OsteoporosePatienten ausbauen“, so abschließend der Präsident der Rheuma-Liga, Günter Stolz und Geschäftsführer Andreas Varesco.