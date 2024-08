La Strada-Der Weg gedenkt Pater Benno Malfer

Von: luk

Bozen – Am Morgen des 28. August fand eine Sitzung des Vorstands des Vereins La Strada-Der Weg statt, um die nächsten Aktionen zu planen. Die Vereinigung organisiert eine Reihe von Planungstreffen, die darauf abzielen, die größtmögliche Beteiligung und Einbindung aller Mitglieder der Organisation zu fördern. Unter anderem wurde der Strategieplan für den Fünfjahreszeitraum 2025-2030 erörtert sowie die nächste „Messe der Dienste“ des Vereins, die am 3. Oktober von 10.00 bis 15.30 Uhr im Veranstaltungszentrum Nobis in Bruneck stattfinden wird. Hier können sich die Besucher an einem Ort über die gesamte Palette der Dienstleistungen informieren, die der Verein in der gesamten Provinz anbietet.

Das Treffen fand am Hauptsitz im Mariaheimweg in Bozen in dem nach Pater Benno Malfer benannten Saal statt, um an seinen Tod vor genau sieben Jahren (28. August 2017) zu erinnern. Pater Benno Malfer, der 25 Jahre lang Abt des Benediktinerklosters Muri Gries in Bozen war, war ein großer Förderer der verschiedenen Aktivitäten des Vereins. Er war ein Mensch und ein Priester mit einer besonderen Fähigkeit zum Zuhören, einer außergewöhnlichen Intelligenz und einer unendlichen Sensibilität, die sich in konkreten Aktionen für die Letzten und Schwächsten in unserer Gesellschaft niederschlug.