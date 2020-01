Lana: Bildungsausschuss befasst sich mit Transhumanismus

Lana – Transhumanismus – diese philosophische Denkrichtung setzt sich zum Ziel, die physischen, psychischen und intellektuellen Möglichkeiten des Menschen durch Einsatz von technologischen Verfahren zu erweitern und seine biologischen Grenzen zu überwinden. Damit soll eine höhere Evolutionsstufe der Menschheit erreicht werden.

Befürworter bezeichnen die transhumanistische Bewegung als das kühnste, visionärste und idealistischste Vorhaben, Gegner finden sie als eine der gefährlichsten Bestrebungen der Menschheit und befürchten eine beängstigende Veränderung der Sozialstrukturen.

Die Transhumanismus – Bewegung setzt auf die Anwendung neuer und künftiger Technologien, zum Beispiel:

· Nanotechnologie, Biotechnologie mit Schwerpunkten in der Gentechnik und der regenerativen Medizin

· Gehirn-Computer Schnittstellen: Das Hochladen menschlichen Bewusstseins in digitale Speicher.

· Prothetik: Verbesserung des Menschen durch Prothesen

· Entwicklung von Superintelligenz => Weiterentwicklung auf dem Gebiet der Kryonik (Konservierung von Organen zum Zweck der Wiederbelebung)

Gentechnik, Transplantations- und Reproduktionsmedizin, Robotik… – in den Bereichen der Medizin, der Naturwissenschaften und der Technik gibt es heute schon eine Vielzahl von Entwicklungen, die in diese Richtung weisen.

Wird schon in naher Zukunft Maschinenintelligenz die Welt dominieren? Können Menschen intellektuell und körperlich zu „Cyborgs“, also zu künstlich mit übermenschlichen Fähigkeiten ausgestatteten Superwesen entwickelt werden? Was sind die ethischen und gesellschaftlichen Herausforderungen einer transhumanistischen Zukunft? Und eine Horrorvision: Könnte künstliche

Intelligenz „clever“ werden und hinterhältig menschliche Intelligenz manipulieren und versklaven? Wer garantiert die Ungefährlichkeit?

Der Bildungsausschuss Lana wird 2020 einige interessante Veranstaltungen zum Thema Transhumanismus in der Bibliothek in Lana anbieten, bei denen auch auf die Fragen und Stellungnahmen des Publikums eingegangen werden soll:

15.02: „Der Bionische Mensch – Fühlende Prothesen“, Vortrag mit Professor Dr. Hubert Egger, 18.30 – 20.00 Uhr

18.04: „Simulation des Gehirns“, Vortrag mit Professor Dr. Werner Gruber, 18.30 – 20.00 Uhr

15.05: „Expertenrunde Mensch der Zukunft – Zukunft Mensch“, 18.30 – 20.00 Uhr

26.09: „Der achte Tag der Schöpfung – Die Optimierung des Menschen“, Vortrag mit Martin Moder PhD, 18.30 – 20.00 Uhr