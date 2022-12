Landesberufsschule “Emma Hellenstainer” führt Vorrangkriterien ein

Brixen – Die Landesberufsschule “Emma Hellenstainer” hat für die Aufnahme in die erste Klasse der Berufsfachschule Konditorei/Bäckerei für das kommende Schuljahr eine Rangordnung aufgrund von Vorrangkriterien erstellt, die der Schulrat in seiner Sitzung am 13.12.2022 genehmigt hat. Die Kriterien sowie Informationen zur Anmeldung zum Termin für die Feststellung des Vorrangs und Erläuterung der Vorgehensweise gibt es hier!

Die Landesberufsschule will sicherstellen, dass die Anwärterinnen und Anwärter für die Fachschule Konditorei/Bäckerei nach dem Mittelschulabschluss vor Ablauf der Einschreibefrist (15. Januar bis 15. Februar) wissen, ob sie einen Platz in der gewünschten Klasse erhalten, oder nicht. Deshalb melden sich alle Interessierten an, um ihre Motivation, Kreativität und motorischen Fähigkeiten unter Beweis zu stellen. Auch die schulischen Leistungen zählen zu den Vorrangkriterien, aufgrund derer eine Rangordnung für die Zulassung erstellt wird. Deshalb muss eine Kopie des Zeugnisses der zweiten Mittelschule eingereicht werden.

Die Feststellung des Vorrangs findet am Dienstag, den 10. Januar mit Beginn um 15.00 Uhr statt und dauert bis maximal 17.00 Uhr. Ein Ausweichtermin im Falle von Krankheit ist für die interessierten Jugendlichen am Dienstag, den 17. Januar vorgesehen. Die Anmeldung läuft bis 5. Januar 2023 bei Frau Carmen Köllemann unter Lbs.bx-hellenstainer@schule.suedtirol.it.

Die Anwärterinnen und Anwärter kommen zum vereinbarten Termin an die Schule und stellen ihre Fähigkeiten und ihre Motivation unter Beweis. Dabei müssen sie zunächst ein handschriftliches Motivationsschreibens im Ausmaß von mindestens einer und maximal zwei DIN-A4-Seiten verfassen. Die vorgegebenen Leitfragen werden vorab nicht mitgeteilt.

Außerdem werden die feinmotorischen Fähigkeiten durch das Nachzeichnen von vorgegebenen Motiven geprüft.

Mit Hilfe der mitgebrachten Stifte müssen die Anwärterinnen und Anwärter zusätzlich eine kreative Aufgabenstellung lösen.

Die Landesberufsschule hat diese Information bereits auf ihrer Homepage veröffentlicht und auch die Mittelschulen informiert, damit interessierte Schülerinnen und Schüler bzw. deren Eltern rechtzeitig aufmerksam gemacht werden.