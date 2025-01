Landesrat Achammer würdigt Volksmusikforscher Walter Deutsch

Von: mk

Bozen – Am 13. Jänner ist in Wien der Volksmusikforscher Walter Deutsch im Alter von 101 Jahren verstorben. Der gebürtige Bozner hat sich als Autor zahlreicher Fachbücher und als Gründer des Instituts für Volkmusikforschung profiliert. Deutsch war zeitlebens auch der Südtiroler Volksmusikszene tief verbunden, im Oktober 2023 war der Volksmusikforscher Gast eines zu seinen Ehren organisierten Symposiums.

“Walter Deutsch hat wesentlich dazu beigetragen, dass wichtiges Kulturgut Südtirols erfasst und erforscht wird. Sein Wirken in der Erforschung und Erfassung der Südtiroler Volksmusik hat tiefe Spuren hinterlassen und wirkt auch in die Gegenwart und Zukunft. Südtirols Kulturlandschaft wird Walter Deutsch ein ehrendes Gedenken bewahren”, sagt Landesrat Philipp Achammer.

Auch Manuela Cristofoletti, Koordinatorin des Referats Volksmusik der Landesdirektion Deutsche und ladinische Musikschule, würdigt Deutsch als Impulsgeber und wichtigen Berater für Südtirols Volksmusikwesen: “Südtirol und seine Volksmusikkultur war Professor Deutsch stets ein Herzensanliegen. Sein Interesse und seine Forschungsarbeit wirken auch heute noch nach.”

Cristofoletti erinnert daran, dass das Referat Volksmusik in seiner heutigen Form auch auf Deutsch zurückgeht. 1987 habe er, als Leiter des Instituts für Volksmusikforschung an der Wiener Universität für Musik und darstellende Künste, gemeinsam mit lokalen Partnern das Seminar für Volksmusikforschung in Bozen organisiert. Vorbereitend wurden dafür Feldforschungen im Vinschgau und im Pustertal durchgeführt, die wertvolle Archivalien hervorbrachten, die zahlreichen Referate zeichneten ein umfassendes Bild der Volksmusik in Südtirol. Nachzulesen sind diese Erkenntnisse im 1997 erschienenen 17. Band der “Schriften zur Volkmusik”.

1999 veröffentlichte Deutsch (gemeinsam mit Franz Kofler) den Band “Volksmusik in Südtirol”, in dem 250 Tänze und Spielstücke aus der Sammlung Quellmalz (eine in der Optionszeit entstandene Volksmusiksammlung) zu finden sind. Anlässlich des 100. Geburtstages von Walter Deutsch wurde 2023 vom Referat Volksmusik und vom Volkskundemuseum in San Michele in Zusammenarbeit mit dem Mozarteum Innsbruck und der Universität für Musik und darstellende Künste eine Tagung organisiert, bei der Deutsch von seinem Wirken erzählte. “Wir sind Walter Deutsch zu Dank verpflichtet, für seinen Einsatz, seine Unterstützung und für die vielen Impulse, die er der Volksmusikforschung in Südtirol gegeben hat”, betont Cristofoletti.