Lari Basilio Trio tritt live in Brixen auf

Bozen – Auf Einladung von rocknet.bz wird die talentierte brasilianische Gitarristin Lari Basilio mit ihrer Band im Rahmen ihrer Europatournee am 12. März auch in Brixen gastieren.

Lari Basilio ist eine brasilianische Gitarristin und Komponistin, die für ihre virtuosen Fähigkeiten und ihre einzigartige Herangehensweise an die Musik bekannt ist. Sie ist 1987 in São Paulo, Brasilien, geboren und machte im Alter von vier Jahren erste musikalische Gehversuche an der Orgel, bevor sie mit 8 zur Gitarre wechselte.

Basilio wurde von einer Vielzahl von Musikgenres und Künstlern inspiriert, darunter Rock, Jazz, Blues und Funk. Einer ihrer großen Idole ist Toto-Gitarrist Steve Lukather, der auf Facebook kürzlich voll des Lobes war: „Ich denke, du bist eine der besten Gitarristinnen, die ich je gehört habe! Ich liebe deine neue Musik und kann es kaum erwarten, mehr zu hören.“

Ihre Musik ist von einer Kombination aus melodischen und harmonischen Elementen geprägt, die sie geschickt miteinander verbindet, um einzigartige Kompositionen zu schaffen. Lari Basilio ist auch bekannt für ihre Fähigkeit, komplexe Gitarrensolos zu spielen, die eine Kombination aus schnellen Läufen, akrobatischen Techniken und kreativen Phrasierungen umfassen. Sie ist eine Meisterin der Fingerstyle-Technik und nutzt auch oft Tapping- und Sweep-Picking-Techniken, um ihre Musik noch vielseitiger zu gestalten.

Basilio hat mehrere Alben veröffentlicht, darunter „Lari Basilio“ (2011), „The sound of my room“ (2015) und „Far More“ (2018) mit Nathan East am Bass, Vinnie Colaiuta am Schlagzeug und Greg Phillinganes am Keyboard. Das aktuelle Album heißt „Your love“ und wurde unter anderem mit Leland Sklar am Bass eingespielt.

Lari Basilio hat auch mit anderen renommierten Künstlern zusammengearbeitet, darunter Joe Satriani, Steve Vai, Guthrie Govan und Andy Timmons. Sie ist eine gefragte Live-Performerin und hat auf zahlreichen Bühnen in Brasilien und der ganzen Welt gespielt.

Das Konzert wird unterstützt durch die Abteilung Deutsche Kultur der Autonomen Provinz Bozen und die Stiftung Sparkasse.

Im Vorprogramm in Brixen spielen Fabi & Rooftop.