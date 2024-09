Lehrgang zur Förderung individueller Fähigkeiten: Jetzt anmelden

Von: mk

Meran – Das Projekt zur Förderung individueller Fähigkeiten und Fertigkeiten, abgekürzt PFiFF, richtet sich gezielt an erwachsene Personen mit psychischer Erkrankung oder psychosozialen Problemen.

Ziel des Projektes ist es, die persönlichen Kompetenzen der Teilnehmenden zu entdecken und zu fördern, ihr Selbstvertrauen und ihre Ressourcen zu stärken und ihnen berufliche, persönliche und soziale Perspektiven zu eröffnen. In einer Kombination von Theorie, Praxis und Reflexion sammeln die Teilnehmenden 32 Wochen lang in einem Ambiente des wohlwollenden Miteinanders Erfahrungen in einem geschützten Rahmen.

Der Start des Lehrgangs in Meran ist für den 30. September vorgesehen.

Anmeldung zum Aufnahmegespräch innerhalb 15. September

Eine schriftliche Anmeldung zum Aufnahmegespräch ist bis zum 15. September unter diesem Link möglich: https://forms.office.com/e/40madJk6WW.

Die Weiterbildungsmaßnahme wird von der Koordinationsstelle Berufliche Weiterbildung der Landesdirektion deutschsprachige Berufsbildung organisiert. Der Südtiroler Sanitätsbetrieb, die Sozialdienste und die Landesabteilung Arbeitsmarktservice sind als Projektpartner am Projekt PFiFF beteiligt.

Informationen zum Lehrgang erteilt die Projektleiterin Verena Hilpold von der Koordinationsstelle Berufliche Weiterbildung: Telefon 0471 416927, verena.hilpold@provinz.bz.it.